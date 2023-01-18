В Иркутске отменили концерт Меладзе

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе, запланированный на 4 мая. Соответствующая информация появилась на сайте сервиса «Кассы.ру» в среду, 18 января.

Мероприятие должно было пройти во дворце спорта «Труд». Ранее концерт дважды переносили: с 18 февраля 2022 на 25 мая 2022, а затем на на 4 мая 2023 года.

В настоящий момент продажа билетов на «Кассы.ру», а также на сайте «Яндекс.Афиша» закрыта. Тем не менее, приобрести билеты можно у операторов «Сибкасса» и «Афиша.ру». Также доступны к заказу билеты на концерт Меладзе в Красноярске 2 мая.

На сайте исполнителя отсутствует какие-либо сведения о предстоящих выступлениях в России. Анонсированы концерты в Израиле и на Кипре в марте.

Валерий Меладзе обладает званиями «Заслуженный артист РФ» (присвоено в 2006 году), а также «Народный артист Чеченской Республики» (2008).

После Нового года, 2 января, в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как к Меладзе на концерте в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и то, что он говорит дальше, разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверен, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

Впоследствии, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой призвал дать инциденту правовую оценку.

Сам Меладзе на следующий день после случившегося написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между РФ и Украиной прекратится, и сообщил, что готов отдать на это все силы.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что артист мог стать жертвой провокации. В то же время, добавил продюсер, если Меладзе действительно продолжил лозунг украинских националистов, это ставит под вопрос его дальнейшую карьеру в России.