Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Бразилии возложил вину за погромы в стране на Болсонару
Общество
В Петербурге запустили салют в честь 80-й годовщины прорыва блокады
Мир
Небензя призвал созвать «ближневосточный квартет» на уровне министров
Мир
Власти США выделят $125 млн на поддержку украинской энергосистемы
Мир
Зеленский рассказал о причинах замедления боевых действий на Украине
Мир
Гросси заявил о необходимости продолжения работы МАГАТЭ на АЭС Украины
Мир
МИД Турции выразил надежду на одобрение США продажи истребителей F-16
Мир
Илон Маск назвал ВЭФ в Давосе «неизбранным мировым правительством»
Мир
Посольство РФ в Эстонии временно прекратило прием заявлений о выходе из гражданства
Мир
В Польше призвали мобилизовать украинских беженцев из-за явных успехов РФ на фронте
Авто
АвтоВАЗ предложил мощности завода в Санкт-Петербурге для сборки E-NEVA
Мир
В Польше украинские школьники пожаловались на учителя за участие в акции против Бандеры

В Иркутске отменили концерт Меладзе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске отменили концерт Валерия Меладзе, запланированный на 4 мая. Соответствующая информация появилась на сайте сервиса «Кассы.ру» в среду, 18 января.

Звуковые дороги: артисты-эмигранты собирают на Западе в разы меньше публики
Спрос на шоу SHAMAN в России выше, чем на Земфиру и Бориса Гребенщикова — за рубежом

Мероприятие должно было пройти во дворце спорта «Труд». Ранее концерт дважды переносили: с 18 февраля 2022 на 25 мая 2022, а затем на на 4 мая 2023 года.

В настоящий момент продажа билетов на «Кассы.ру», а также на сайте «Яндекс.Афиша» закрыта. Тем не менее, приобрести билеты можно у операторов «Сибкасса» и «Афиша.ру». Также доступны к заказу билеты на концерт Меладзе в Красноярске 2 мая.

На сайте исполнителя отсутствует какие-либо сведения о предстоящих выступлениях в России. Анонсированы концерты в Израиле и на Кипре в марте.

Валерий Меладзе обладает званиями «Заслуженный артист РФ» (присвоено в 2006 году), а также «Народный артист Чеченской Республики» (2008).

После Нового года, 2 января, в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как к Меладзе на концерте в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и то, что он говорит дальше, разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверен, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

Впоследствии, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой призвал дать инциденту правовую оценку.

Сам Меладзе на следующий день после случившегося написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между РФ и Украиной прекратится, и сообщил, что готов отдать на это все силы.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко предположил, что артист мог стать жертвой провокации. В то же время, добавил продюсер, если Меладзе действительно продолжил лозунг украинских националистов, это ставит под вопрос его дальнейшую карьеру в России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023