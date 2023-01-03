Меладзе прокомментировал инцидент с лозунгом националистов на корпоративе

Певец Валерий Меладзе 3 января после инцидента с националистическим лозунгом на корпоративе написал пост в Telegram-канале.

Ранее в Сети появилось видео, сделанное, предположительно, во время новогоднего корпоратива в Дубае. На кадрах запечатлено, как к Меладзе в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и что он говорит дальше — разобрать сложно. При этом ряд пользователей уверены, что певец продолжил националистический лозунг.

«Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить», — заявил Меладзе.

Он отметил, что ждет, когда антагонизм между близкими ему народами прекратится. И ради этого, по его словам, он готов отдать все силы.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко в беседе с «Известиями» указал, что камера отводится и ничего не слышно, а подошедший к Меладзе человек просто обыграл эту ситуацию, выставив его союзником.

Вместе с тем лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов уже предложил лишить Меладзе всех званий.

Валерий Меладзе — заслуженный артист России (звание присвоено в 2006 году), а также народный артист Чеченской Республики (2008).