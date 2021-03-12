«Почти все мы обзавелись антителами естественным путем»

Валерий Меладзе уверен, что после ослабления коронавирусных ограничений концерты будут гораздо эмоциональнее, чем прежде. Каждое выступление этой весны он называет долгожданным и супержеланным. О том, что ему помогало сосредоточиться во время пандемии, почему они с братом не любят ретро и какой дом певец построил для своей семьи, заслуженный артист РФ рассказал «Известиям» накануне первого после карантина концертного тура.

— Очевидно, что артисты сильно соскучились по публике. Недавно вы отыграли концерт в Москве, впереди у вас Калининград, Рига, Таллин, Йыхви, Хельсинки. Чем будут примечательны эти выступления?

— Мы все, артисты и зрители, соскучились друг по другу. И я с нетерпением жду полноценных встреч со сценой. Видимо, каждый концерт теперь будет особенным — долгожданным и супержеланным. Я уверен, что они будут гораздо эмоциональнее, чем прежде.

— Как вам жилось во время ограничений? Чем занимались?

— Я довольно быстро нашел чем себя занять. Самое главное — переключить мысли на что-то позитивное и полезное. Вообще я очень рефлексирующий человек. Попадая в ту или иную ситуацию, даже удивляюсь своей непредсказуемой реакции. Живя за городом во время самоизоляции, много ходил пешком, ездил на велосипеде. В некоторые из дней удавалось проходить по 24 км. А так — 12–15 каждый день в два захода. На велосипеде от 15 до 25 км проезжал. Долгие прогулки с кем-то из близких или приятных людей — это классно. Но если хочешь что-то важное обдумать, нужно побыть одному. Неважно, много ли вокруг прохожих или машин, ты просто должен быстро идти куда-то один. Входишь в определенный ритм, и мысли складываются в какую-то более ровную и понятную систему. Мне это часто помогает — монотонная быстрая ходьба.

— Вы и ваша семья уже вакцинировались?

— Почти все мы — моя семья и окружение — обзавелись антителами к ковиду естественным путем. Все перенесли болезнь более-менее без последствий, чувствуем себя сегодня уже отлично , так что прививки нам делать не нужно, во всяком случае в ближайшее время. Теперь я очень внимательно наблюдаю за статистикой повторных случаев заражения коронавирусом. Помимо этого постоянно контролирую количество антител к вирусу, время от времени делая соответствующий анализ крови.

Почти все мы обзавелись1 Певец Валерий Меладзе с дочерью на Дне мороженого в ГУМе, 2017 год Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Что вас больше всего вдохновляет, удивляет сейчас? В семье, стране, мире?

— В семье — конечно, дети, которые не устают меня встряхивать и удивлять. Они постоянно находятся в развитии, да и вообще люди совсем другого свойства, чем мы. У меня их пятеро — от шести до 30 лет, поэтому они дают очень много материала для размышлений.

Еще меня удивило, как я довольно быстро адаптировался к совершенно иному ритму жизни. 25 лет кряду несся куда-то: участвовал в музыкальных процессах, еще и строительством любил заниматься, удовлетворял свои инженерные наклонности и амбиции. Но когда всё это как будто бы ушло, мир не перевернулся и ничего трагического не случилось. Просто перенаправил свои мысли и силы.

Что касается нашей страны, меня по-хорошему поразили врачи, приятно удивила мобилизация наших управляющих органов в борьбе с пандемией. Благодаря этому в России не возникло такого коллапса, как в некоторых других странах, когда местным врачам приходилось делать выбор, кого подключать к аппарату ИВЛ, а с кем, по сути, прощаться. Это страшно. Наши люди как-то быстро мобилизовались. Я на это свойство нашего народа обратил внимание еще с 1990-х годов.

По-плохому же удивило, что когда ограничительные меры ослабили, люди вовсе перестали придерживаться каких-либо правил. А между тем еще нужно потерпеть. Это не дело страха или смелости. Причина в разуме. Я надеюсь, эти испытания постепенно и довольно скоро пройдут, и жизнь пойдет своим чередом.

— Ваш с братом творческий союз насчитывает не один десяток лет. Да и сестра Лиана постоянно сотрудничает с вами. Не устали друг от друга?

— Так получается, что все мы идем параллельными курсами. Хотя в жизни, понятное дело, советуемся, и по большому счету мы одно целое. У Лианы своя музыкальная компания. А мы с Костей как были вдвоем в работе, в музыке, так и остаемся. Мне очень повезло с братом. Я бы хотел, чтобы мои дети также дополняли по жизни друг друга.

Почти все мы обзавелись2 Во время съемок новогодней программы Первого канала в Москве, 2019 год Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— А сделать что-нибудь необычное не хотите? С парашютом прыгнуть, в космос полететь, как мечтали в детстве? Или хотя бы реюнион-тур группы «Диалог» запустить с Кимом Брейтбургом, в которой вы с братом работали в начале 1990-х?

— До 50 лет я сделал столько необычного, что сейчас стоило бы быть поспокойнее. Погружаюсь в свое любимое дело, наслаждаюсь им. А если у меня появляется свободное время, стараюсь посвящать его своим детям. И не могу сказать, что хотел бы тратить время на какие-то такие необычные поступки, экстрим и т.д.

Что касается «Диалога», то сама группа, наверное, могла бы это сделать. У них было множество хороших песен. И команда существовала многие-многие годы до того, как мы с Костей влились в нее. Мы записали с «Диалогом» два альбома на стихи Арсения Тарковского, они скорее студийные, чем концертные. Эта работа, которой я горжусь. Но такая музыка и тогда была довольно сложной для восприятия — искусством для эстетов. У нас даже вышла пластинка «Диалога» в Германии в серии «Музыка для интеллекта». Поэтому если бы сейчас мы сделали реюнион «Диалога», это вряд ли бы имело ретроспективный успех. Скорее публика, особенно наша с Костей, восприняла такой эксперимент как что-то новое, но странное.

Есть еще один момент. Надо знать моего брата. У него немало написанных старых песен. Я предлагал ему: «Слушай, давай перепоем, перепишем эти вещи, ведь их никто не знает». Но Костя никогда не возвращается к старому. И мне тоже хочется двигаться вперед, поэтому, наверное, мы и не попадаем во всякие программы с приставкой «ретро», стараясь быть актуальными сегодня. К слову, Костя с большим интересом принимает участие в различных проектах. Несколько лет тому назад написал изумительную музыку к балету «Великий Гэтсби», регулярно делает саундтреки к фильмам. Он много экспериментирует, у меня же это не особо получается.

— Есть ли у вас время на хобби? Я читал, что вы фанат всяких чертежей, электрических схем. Строите, ремонтируете что-то удовольствия ради?

— Безумно люблю строить! Сидеть над чертежами, придумывать какие-то новые архитектурные решения — это здорово. Но я не кустарь какой-нибудь. Я этим занимаюсь с командой профессионалов и фанатов строительства, архитектуры. Участвую во всех совещаниях, обсуждениях. Обожаю, когда что-то рождается на пустом месте. Меня буквально завораживает процесс постройки какого-то необычного здания, вообще вдохновляюсь, когда вижу, что строят интересный объект. В интернете подписан на ряд пабликов и каналов, которые предлагают необычные архитектурные решения. Строительство и архитектура — это своего рода тоже музыка.

Почти все мы обзавелись3 Во время выступления с группой MBAND на музыкальной премии «Жара Music Awards» в Москве, 2019 год Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Расскажите об одном из последних строительных объектов от Валерия Меладзе.

— Сравнительно недавно я решил научиться строить из дерева. И вот с командой профессиональных строителей и архитекторов мы построили несколько деревянных домов. Не скромничая, скажу, они очень хороши. В ходе процесса было использовано множество интересных коллективных и личных решений. И вообще — мужчина должен построить дом, посадить дерево. И пусть это банально прозвучит, мужчине должно быть это интересно, он должен созидать. Пожалуй, это и есть мое хобби. Не коллекционирование галстуков или кинжалов, как было когда-то.

— Если не секрет, кто живет в домах, построенных при участии инженера Меладзе?

— В самом последнем — моя семья и я. Предпоследний заказчик приобретал для своей дочери. Эта юная девушка еще не вышла замуж, и дом стал своего рода родительским авансом на будущую свадьбу. Еще один был построен для молодой, но уже многодетной семьи. Ребята эти очень активные по жизни — занимаются спортом, ездят на мотоциклах, снегоходах, для которых пристроили гараж. И все эти люди достаточно хорошо себя чувствуют в домах, которые я построил.