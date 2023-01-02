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Продюсер Рудченко высказался об инциденте с лозунгом УПА на концерте Меладзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал появившийся в Сети ролик с националистическими лозунгами на концерте Валерия Меладзе, предположив, что артист мог стать жертвой провокации. Об этом в понедельник, 2 января, он рассказал в беседе с «Известиями».

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Ранее в Сети появилось видео, сделанное, предположительно, во время новогоднего корпоратива в Дубае. На кадрах запечатлено, как к Меладзе в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и что он говорит дальше — разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

При этом сам артист на ролике утверждает, что он «вне политики».

«Тут (на видео. — Ред.) отводится камера и не слышно, что он отвечает. Может быть, этот человек просто обыграл эту ситуацию, выставив его союзником», — сказал Рудченко.

В то же время, добавил продюсер, если Меладзе действительно продолжил лозунг украинских националистов, то тем самым он сжигает все мосты для работы в России.

После скандального ролика Меладзе предложили лишить всех званий за «преступные кричалки». С такой инициативой, в частности, выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Валерий Меладзе обладает званиями «Заслуженный артист РФ» (присвоено в 2006 году), а также «Народный артист Чеченской Республики» (2008).

До этого СМИ сообщали, что Валерий Меладзе осудил спецоперацию по защите Донбасса и покинул Россию, но не отказался от корпоративов в РФ.

После начала спецоперации из России уехали многие знаменитости. При этом мало кто из артистов прямо заявляет об эмиграции. Так, Россию покинули певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые с тех пор проживали в Израиле в элитном особняке, который находится в так называемой израильской Рублевке. Правда, затем часть артистов вернулась в страну.

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