Депутат Госдумы Луговой попросил генпрокурора дать оценку словам Меладзе

Заявления певца Валерия Меладзе, которые многие пользователи интернета приняли за украинский националистический лозунг, нуждаются в правовой оценке генпрокурора Игоря Краснова. Об этом заявил в понедельник, 9 января, депутат Госдумы Андрей Луговой.

Соответствующее обращение он направил на рассмотрение Краснову.

«Я обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить и дать правомерную оценку действиям и высказываниям Валерия Меладзе, который позволяет себе славить террористическое государство. Он не первый, он не последний», — написал он в своем Telegram-канале.

После Нового года, 2 января, в Сети появились кадры, на которых запечатлено, как к Меладзе на концерте в перерыве подходит поклонник и громко произносит начало приветствия запрещенной в России организации УПА, а затем просит передать привет его жене. Артист в ответ на просьбу убирает микрофон, и то, что он говорит дальше, разобрать сложно. Однако ряд пользователей уверены, что Меладзе продолжил националистический лозунг.

Сам Меладзе написал короткий пост в Telegram-канале, в котором выразил надежду, что антагонизм между Россией и Украиной прекратится, и готовность готов отдать на это все силы.

Музыкальный продюсер Павел Рудченко прокомментировал появившийся ролик с участием артиста, предположив, что Меладзе мог стать жертвой провокации. В то же время, добавил продюсер, если Меладзе действительно продолжил лозунг украинских националистов, то тем самым он сжигает все мосты для работы в России.

Валерий Меладзе — заслуженный артист России (звание присвоено в 2006 году), а также народный артист Чеченской Республики (2008).

До этого СМИ сообщали, что Валерий Меладзе осудил спецоперацию по защите Донбасса и покинул Россию, но не отказался от корпоративов в РФ.