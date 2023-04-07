Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с использованием QR-кода

Выявлена новая схема мошенничества, с помощью которой деньги могут быть списаны без доступа к данным карты. Об этом сообщается на сайте Банка России в пятницу, 7 апреля.

Так, инновация банков, которая заключается в снятии денег с помощью QR-кода, начала активно изучаться и использоваться злоумышленниками.

«В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — объяснили в Центробанке.

Мошенники занимаются вымогательством этих кодов: они представляются сотрудниками банка, оповещают «клиента»-жертву о якобы несанкционированном запросе на снятие денег и просят отправить QR-код, чтобы «отменить операцию».

В Банке России указали на то, что основное оружие злоумышленников — уверенность в том, что клиент банка не осведомлен о таком способе оплаты.

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» в ВТБ также сообщили о еще одной схеме мошенничества. Она заключается в том, что преступники получают доступ к личному кабинету пользователя по стандартным схемам, например, сообщая об оформленном на него кредите или смене доверенного номера телефона. Затем корректируют установленные потребителем лимиты на операции, чтобы вывести более крупную сумму на счета.