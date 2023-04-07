Реклама
Прямой эфир
Общество
Решение об аресте Треповой по делу о теракте в кафе Петербурга вступило в силу
Мир
Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС
Мир
NYT сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине
Мир
Пентагон изучит сообщение о новой утечке секретных документов по Украине и КНР
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Общество
Силовики посетили заработавшие после скандального закрытия бары в центре Санкт-Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам до 14 градусов тепла в субботу
Происшествия
В Новой Москве начался пожар в поле

Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме с использованием QR-кода

ЦБ: мошенники начали использовать QR-коды для снятия денег с банковских карт россиян
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выявлена новая схема мошенничества, с помощью которой деньги могут быть списаны без доступа к данным карты. Об этом сообщается на сайте Банка России в пятницу, 7 апреля.

Так, инновация банков, которая заключается в снятии денег с помощью QR-кода, начала активно изучаться и использоваться злоумышленниками.

«В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные», — объяснили в Центробанке.

Мошенники занимаются вымогательством этих кодов: они представляются сотрудниками банка, оповещают «клиента»-жертву о якобы несанкционированном запросе на снятие денег и просят отправить QR-код, чтобы «отменить операцию».

В Банке России указали на то, что основное оружие злоумышленников — уверенность в том, что клиент банка не осведомлен о таком способе оплаты.

Больше куш: мошенники повышают лимиты переводов клиентов
Как они это делают и есть ли способ обезопасить личный кабинет от кражи

Ранее в этот день в беседе с «Известиями» в ВТБ также сообщили о еще одной схеме мошенничества. Она заключается в том, что преступники получают доступ к личному кабинету пользователя по стандартным схемам, например, сообщая об оформленном на него кредите или смене доверенного номера телефона. Затем корректируют установленные потребителем лимиты на операции, чтобы вывести более крупную сумму на счета.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023