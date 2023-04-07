Мошенники повышают лимиты клиентов по переводам для вывода денег

Появилась новая схема работы злоумышленников с банковскими клиентами, рассказали «Известиям» участники рынка. Сначала преступники получают доступ к личному кабинету пользователя по стандартным схемам, например, сообщая об оформленном на него кредите или смене доверенного номера телефона. А затем корректируют установленные потребителем лимиты на операции, чтобы вывести более крупную сумму на счета дроперов, сообщили в ВТБ.

Для снижения такой опасности клиентам стоит проверять историю входов в учетную запись и при малейшей угрозе блокировать ее или карту, а также настраивать подходящие ограничения на размеры транзакций, добавил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

В Росбанке и МКБ также подтвердили, что подобные случаи мошенничества фиксировались на рынке. Исходя из повестки, злоумышленники быстро меняют схемы и сценарии для хищения денег у граждан, а также используют функционал мобильных приложений, добавили в Центробанке.

Решения для препятствия таким преступлениям не акцентируют внимания на смене лимита клиента, потому что легитимные пользователи тоже могут часто менять параметры, отметил специалист Group-IB по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков.

Задача пользователей — подключить уведомления по максимальному числу карт, это позволит снизить риски мошенничества и быстрее обнаружить взлом, рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Больше куш: мошенники повышают лимиты переводов клиентов