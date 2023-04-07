Sky News сообщил об отказе принца Гарри и Меган Маркл присутствовать на коронации Карла III

Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, не будут присутствовать на торжественной церемонии коронации нового короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на биографа королевской семьи Анджелу Левин.

По словам Левин, причиной стал отказ Букингемского дворца пригласить на мероприятие детей герцогов Сассекских — принца Арчи и принцессу Лиллибет.

Биограф рассказала, что Гарри и Меган просили разрешения стоять на балконе с королевской семьей и спеть Happy Birthday принцу Арчи, день рождения которого совпадает с днем коронации.

«Ни одно из требований не было удовлетворено, так что их не будет», — заключила Левин.

Коронация Карла III состоится 6 мая.

21 марта New York Post написала, что Гарри и Меган не приедут на коронацию Карла III без своих детей. Супруги также потребовали выделения им места на балконе Букингемского дворца наравне с другими членами королевской семьи.

Как сообщала 5 марта газета Daily Mail, Гарри с женой были приглашены на коронацию Карла III, несмотря на публичную критику с их стороны в адрес королевской семьи.

В сентябре прошлого года СМИ писали, что принц Гарри поссорился со своим отцом королем Карлом III и братом принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале в сентябре 2022 года.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование Елизаветы II.