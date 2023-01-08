Что могут короли: Карла III ждет еще больше проблем в 2023 году

Карл III всю жизнь готовился к роли монарха, терпеливо ожидая своего часа. Он был первым в очереди на трон, занимая при этом одно из последних мест по популярности в правящей династии. Даже став королем, он не добился большой симпатии общества. Очередной удар по популярности правителя нанес в ноябре пятый сезон сериала «Корона», рассказывающий о его изменах в браке с принцессой Дианой. Еще одного скандала Виндзоры опасаются в январе, когда выйдет автобиография принца Гарри, рассказывающая о взаимоотношениях с отцом и жизни в королевской семье. Этим обстоятельством могут воспользоваться сторонники республики, число которых в последнее время растет. Подробности — в материале «Известий».

Яйцом по королю

«Эта страна построена на крови рабов», — отчаянно кричал мужчина, бросая яйца в короля Карла III и королеву-консорт Камиллу во время их визита в Йорк. Эта новость облетела мировые СМИ — с таким проявлением неуважения правящая династия не сталкивалась уже давно. Последняя подобная выходка относится к 1986 году — тогда Елизавету II и ее супруга, принца Филиппа, забросали яйцами во время визита в Новую Зеландию. Местные женщины протестовали против договора между местными племенами маори и Лондоном, заключенного еще в XIX веке.

Впрочем, неуважение к Карлу III проявляли и раньше. Через неделю после того, как он стал королем, во время визита в Кардифф его освистали антимонархисты. Они скандировали «Боже, храни людей», «Отмените монархию» и «Демократия сейчас».

Что могут короли_7 Король Карл III во время своего визита в Кардифф. 16 сентября 2022 года Фото: Global Look Press/Lorena Sopana

Исполнительный директор антимонархического движения «Республика» Грэм Смит в одном из интервью отметил, что после смерти королевы Елизаветы II отношение к правящей династии изменилось. «Сложно представить, чтобы кто-то бросил яйцо в королеву. С королем Карлом дела обстоят иначе», — заявил он.

Опрос, проведенный YouGov показывает, что 41% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотел бы перехода к республиканской форме правления, при этом 24% британцев и вовсе предпочли бы, чтобы история монархии закончилась после ухода Елизаветы II.

Что могут короли_6 Король Карл III на церемонии похорон королевы Елизаветы II. 19 сентября 2022 года Фото: Global Look Press/State Funeral of Queen Elizabeth

С кончиной королевы связывают уход эпохи «уважаемой монархии», которую она олицетворяла. Елизавета II была непререкаемым авторитетом как внутри Соединенного Королевства, так и далеко за ее пределами. Именно личная популярность британской королевы поддерживала идею монархической формы правления.

Через месяц после смерти Елизаветы II в 14 странах, от Канады, Австралии и Новой Зеландии до стран Карибских островов, где главой государства считается британский монарх, заговорили о необходимости проведения референдумов, на которых надо решить, продолжить ли подчиняться Букингемскому дворцу или же стать республиками.

У всех свои причины

Многие упрекают монархическую форму правления в архаичности, а также считают, что она дорого обходится бюджету. На содержание правящей династии и правда выделяются крупные суммы, однако всё не так однозначно. Королевская семья стала своего рода брендом страны, который поддерживает разные отрасли экономики, включая туризм, производство сувениров, что с лихвой перекрывает траты на содержание семьи монарха.

Но у британцев есть и другие причины недолюбливать своего короля. Одна из них — преклонный возраст монарха. В ожидании трона он провел 70 лет и успел состариться. Но многие до сих пор не могут простить монарху обиды, которые он нанес своей бывшей супруге Диане, считавшейся едва ли не самым популярным членом королевской семьи.

Что могут короли_1 Свадьба леди Дианы Спенсер и принца Чарльза. 1981 год Фото: TASS/Imago

«В этом браке нас было трое, так что было тесновато», — горько призналась в изменах мужа Диана в интервью в 1995 году. Роман женатого Чарльза с замужней Камиллой Паркер-Боулз начался еще в 1986 году — за десять лет до официального развода с принцессой Дианой.

Когда союз леди Ди и принца Чарльза распался, это больно ударило по авторитету наследника престола. Холодно державшийся на публике и невыразительный, он проигрывал бывшей жене в глазах публики. А просочившийся в СМИ «Камиллагейт» и вовсе выставил его в неприглядном свете. В газеты попал один из телефонных разговоров принца и его любовницы. Среди шутливых фраз, которыми они обменивались, особенно выделялась одна, довольно пикантная. Принц сказал, что хотел бы «быть тампоном Камиллы», за что и получил прозвище Мистер Тампон.

Что могут короли_3 Принцесса Диана с сыновьями-принцами Вильямом и Гарри. 1990 год Фото: Global Look Press/d75

Поднимать рейтинги разведенного наследника престола бросилась целая команда пиарщиков. СМИ постоянно рассказывали о защите принцем окружающей среды, его помощи обездоленным и благотворительности. Но все усилия пошли насмарку — летом 1997 года принцесса Диана погибла в автокатастрофе. Британцы, а вместе с ними и поклонники леди Ди в других странах посчитали наследника престола косвенным виновником трагедии.

В газеты попало письмо, которое якобы Диана писала своему бывшему дворецкому Полу Барреллу за год до гибели. В нем она утверждала, что «принц планирует автомобильную аварию», в которой леди Ди «получит серьезную травму головы», чтобы еще раз вступить в брак. Эту версию активно поддержал отец возлюбленного Дианы, Доди аль-Файеда, Мохаммед аль-Файед, публично заявляя о причастности принца к произошедшему.

Что могут короли_2 Портрет принцессы Дианы на воротах Кенсингтонского дворца в годовщину ее гибели. 2018 год Фото: Global Look Press/Egon Bömsch

Никому не удалось подтвердить эти обвинения, однако репутация будущего короля была подпорчена.

В 2005 году принц Чарльз женился на Камилле, несмотря на то что его мать была категорически против этого. Впоследствии СМИ не раз упрекнули наследника престола в том, что он ни разу не навестил могилу бывшей супруги.

Эффект разорвавшейся бомбы

Казалось, что спустя годы о непростых отношениях Дианы и Чарльза удалось забыть. Но в начале ноября 2022 года вышел пятый сезон популярного сериала «Корона», ставший неприятным сюрпризом для нового короля. В нем рассказывается о жизни королевской семьи в 1990-е. В частности, муссируется тема развода Чарльза и Дианы. Еще до выхода сериала монарх переживал, что зрителям «напомнят о мрачных годах», а сам бракоразводный процесс «излишне драматизирован в шоу».

Помимо этого, вышел документальный сериал «Гарри и Меган», в котором сын Карла III не только рассказывает историю любви с Меган Маркл, но и проливает свет на непростые отношения пары с членами королевской семьи.

Что могут короли_4 Кадр из сериала «Корона» Фото: Netflix

Однако еще большего скандала династия ожидает после 10 января, когда выйдут мемуары принца Гарри о жизни во дворце. Изначально книгу под названием «Запасной» он планировал издать в ноябре, но из-за смерти Елизаветы II решил отложить выпуск.

Как ожидается, в автобиографии будет много разоблачений королевской семьи, и только бабушка принца, Елизавета II, будет представлена там исключительно в положительном свете.

Что могут короли_5 Кадр из документального фильма «Гарри и Меган» Фото: Crown Production

Как писал Us Weekly, «королевская семья будет в шоке от этой книги». По сведениям издания, особенно сильно беспокоятся отец и брат принца Гарри. «Они еще не видели текста и понятия не имеют, чего ожидать. Это заставляет их нервничать», — говорится в публикации.

Не так просто быть королем

То, что ее бывшему мужу будет непросто на королевском троне, предсказывала в одном из своих интервью принцесса Диана. «Быть принцем Уэльским означает быть более свободным, в то время как став королем, он будет больше задыхаться. Я знаю его характер и думаю, что высший пост повлечет за собой огромные ограничения, и я не знаю, сможет ли он к этому приспособиться», — заявила тогда леди Ди.

Что могут короли_8 Король Карл III и королева-консорт Камилла во время посещения церкви в канун Рождества Фото: Global Look Press/Stephen Lock

Многие опасаются попыток со стороны монарха вмешиваться в политику британского правительства. В 2014 году бывший глава Хоум-офиса Дэвид Бланкетт обвинил тогда еще наследника престола в сильном давлении. По словам министра, принц заваливал его письменными рекомендациями о том, как изменить политику в области здравоохранения, образования и защиты окружающей среды.

СМИ обрушились с критикой на сына королевы Елизаветы II — в конституционной монархии члены правящей династии не имеют права публично давить на политиков, а также высказываться на различные политические темы.

Будущее британской монархии

Институт монархии в Британии остается довольно спорной темой, считает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— В качестве политической альтернативы рассматривается республика. Но нужно учитывать, что переход от монархии к республике повлечет за собой изменение работы других институтов и процедур. Это касается и работы палаты лордов, и кодификации конституции в стране, и иных взаимоотношений с регионами. Общество осознает, что в случае перехода от монархии к республике оно столкнется с переходным периодом, — поясняет политолог.

Эксперт отмечает, что постепенно растет число тех, кто хочет отказаться от монархии, особенно среди молодых людей.

Что могут короли_10 Новые монеты с изображением короля Карла III Фото: Global Look Press/Cover Images

— Более 60% британцев выступают за сохранение монархии, в основном это люди, которым более 50–60 лет. В ближайшее время по естественным причинам молодые люди, выступающие против монархии, займут места тех, кто за. Как показали опросы, среди молодых людей много и тех, кто не знает, как правильно и лучше, когда есть монархия или ее нет. Вопрос, связанный с сохранением монархической формы правления, — это долговременный тренд. Пока институт монархии выступает в роли стабилизатора. Если Карл III не будет выполнять необходимые функции для стабилизации ситуации, то тогда рейтинг монархии пошатнется еще больше, — считает специалист.

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов также отмечает, что поддержка монархии в Британии постепенно снижается.

— Смерть Елизаветы II — рубеж, который означает изменение в общественных настроениях. Королю Карлу III будет трудно сохранить общественную поддержку на том уровне, который был у его матери — королевы Великобритании. Но пока есть традиции, сохраняется определенный уровень поддержки, поэтому нельзя говорить о том, что монархия обречена или находится на грани существования, — поясняет политолог.

Что могут короли_9 Король Карл III выступает с рождественскими поздравлениями населению Великобритании Фото: Global Look Press/Pool

Эксперт отмечает, что к тому же содержание британской семьи не сильно бьет по карману налогоплательщиков.

— Так что для британцев это не такой принципиальный вопрос, как тот же брексит. Вопрос в том, насколько Британия сохраняет те исторические традиции. Не думаю, что сейчас произойдут принципиальные подвижки и активизируется республиканское движение. Ведь Британия не единственная страна, где существует монархия: есть и Испания, и Нидерланды, и скандинавские страны. Это своего рода виньетка, которая является определяющей для будущего этих стран, как-то их характеризует, демонстрирует особенность, она может еще какое-то время существовать, — считает специалист.