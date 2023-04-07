Одно расстройство: анализ крови покажет шансы заболеть шизофренией

Российские ученые разработали методику анализа крови, которая поможет быстрее выявлять шизофрению. Простой и недорогой тест позволит оценить, происходят ли в мозге человека изменения, характерные для этой болезни и других тяжелых психических расстройств . Внедрение методики в клиническую практику снизит нагрузку на психиатров — отправлять к ним будут только тех пациентов, которые по результатам анализов попадут в группу риска. По словам экспертов, выполненная учеными работа не только повысит точность диагнозов, но и поможет ответить на некоторые фундаментальные вопросы о природе психических заболеваний.

Капля крови

Ученые Сколтеха вместе с коллегами из Психиатрической клинической больницы № 1 им Н.А. Алексеева разработали новый метод, позволяющий по анализу крови определить — происходят ли в мозгу пациента изменения, характерные для развития шизофрении и некоторых других психических расстройств. Тест делается в течение суток, его стоимость на данный момент — около 1 тыс. рублей. В случае массового внедрения в клиническую практику она может сократиться до 200 рублей.

Сегодня диагнозы в области психиатрии ставятся исключительно на основе мнения врача. Часто явные симптомы патологии появляются только на поздних стадиях развития болезни. Новое исследование даст медикам объективный инструмент оценки состояния пациента и позволит выявлять нарушения гораздо раньше.

— Если человек обращается к терапевту с жалобами на психику, врач не может самостоятельно поставить диагноз. Он направляет пациента к психиатру, к которому мало кто идет добровольно. С помощью нашей методики можно будет с помощью простого теста оценить вероятность психического заболевания. В большинстве случаев она будет низкой. Если же нет, то пациента следует направить к специалисту, — сказал профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович.

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Для того чтобы выявить маркеры болезни, ученые анализировали мозг людей, у которых диагностировали шизофрению. Было изучено около 1 тыс. образцов. Найти какую-то одну молекулу, которая бы отличала больных от здоровых, им не удалось. Однако исследование показало, что у пациентов с психическими нарушениями изменяются количественные показатели нескольких десятков липидов — группы биоорганических веществ, из которых построены мембраны и оболочки клеток мозга. Эти отклонения отражаются и на липидном составе крови, который и оценивают в ходе диагностики.

— Конечно, искомый нами сигнал в крови не такой четкий, как в мозге, так как кровь отражает всё, что происходит в организме. Но мы провели исследование на разных выборках пациентов. Сотрудничали с коллегами из Германии и Китая. И нашли липиды, которые отличают пациентов с психическими расстройствами от здоровых людей в любой выборке , — сказал Филипп Хайтович.

Для проведения тестирования достаточно стандартного спектрометра. Это оптический прибор, который используют для измерения спектров электромагнитного излечения. Их производят в России. Сейчас ученые упрощают свою методику. На начальном этапе работы на каждое из множества измерений уходило около 30 минут. Теперь специалистам удалось сократить это время до 2–3 минут.

Аналогичные изменения липидного состава крови происходят не только при шизофрении, но и в случае большого депрессивного и биполярного расстройства. Пока ученые не умеют их различать. Однако, по их словам, чтобы дифференцировать эти состояния, просто необходимо больше данных. Соответственно, нужно проанализировать большее число пациентов с этими заболеваниями. В будущем специалисты надеются диагностировать не только их, но и различные виды зависимостей и стрессовых расстройств.

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Поиском объективных методов диагностики психических болезней занимаются ученые во всем мире. Им уже удалось обнаружить набор белков, которые могут выступать в этой роли. Однако анализировать эти вещества слишком сложно, чтобы использовать такой подход в клинической практике, пояснил Филипп Хайтович. Метод, предложенный российскими учеными, подходит для этого гораздо лучше.

Однозначный результат

Данные о том, что у пациентов с тяжелыми психическими расстройствами есть нарушение обмена липидов, отличающее их от здоровой популяции, могут пролить свет на закономерности развития психических расстройств. Сейчас они нам почти неизвестны, поясняет врач-психиатр, заведующая отдела внешних научных связей ПКБ № 1 им. Н.А. Алексеева Ольга Карпенко. Усилия ученых последних лет были направлены на поиски биомаркеров этих болезней, но они давали неоднозначные результаты, осложнявшие их практическое использование.

— По результатам данного исследования можно вслепую, по липидному профилю, отличить больных от здоровых. Это было показано в условиях научного эксперимента и теперь хотелось бы увидеть эксперимент, в котором участвуют не две группы — с шизофренией и без, — а случайным образом набранная выборка из популяции, — сказала Ольга Карпенко.

Ученым предстоит четко определить метод анализа, диапазон нормы, показать на очень большой группе людей, что это работает у всех и отражает объективную картину состояния здоровья человека. Еще наладить производство реактивов и придумать, как удешевить процедуру, чтобы тестирование стало доступно практической медицине. В некоем отдаленном будущем это может привести к созданию новой системы лабораторной диагностики, резюмировала эксперт.

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— Изменения липидного спектра крови при шизофрении и биполярных расстройствах упоминаются во многих российских и зарубежных исследованиях, но ранее их связывали с терапией антипсихотиками. Однако исследование показало, что есть маркеры заболеваний, не связанные с терапией нейролептиками , — сказала руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа, клинический психолог Ольга Валаева

По ее мнению, полученные результаты могут помочь выявлять предрасположенности к заболеваниям на ранних этапах, в детском возрасте и, как следствие, на получение психологической помощи детям из группы риска и их родителям.