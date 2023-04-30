Разобраться с силами: врачи рассказали о правилах безопасных занятий спортом

Московский нейрохирург Алан Царикаев спас человека, который чуть не умер во время пробежки. У 48-летнего мужчины случился инфаркт и остановилось сердце. Почему человеку может стать плохо на тренировке, на какие сигналы организма стоит обращать внимание и всем ли можно заниматься спортом, разбирались «Известия».

Спасение бегуна

Как рассказал «Известиям» сам врач, он приехал на велотрек в Крылатское на тренировку и во время нее увидел, что на беговой дорожке кому-то стало плохо. Тренер попросил его остановиться и помочь. Когда Царикаев поднялся на дорожку, он увидел бегуна, лежащего на полу без сознания. Лицо у мужчины было синего цвета — это говорило о том, что у него остановилось сердце.

— Я видел, как умирают люди, — этот человек умирал. У него останавливалось дыхание, он делал последние вдохи. Терять время было нельзя: я попросил его друга через тряпочку провести искусственное дыхание, а сам начал делать непрямой массаж сердца, — вспоминает нейрохирург Центральной клинической больницы с поликлиникой УД президента РФ.

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Спустя несколько минут бегун начал дышать сам, но сердце всё еще не «заводилось». Зрачки мужчины оставались широкими, что говорило о наступающей смерти мозга. К счастью, 15 минут спустя приехала скорая помощь — до появления бригады врач продолжал делать массаж.

— « Скорая» приехала с дефибриллятором, они сделали разряд, и пульс стал восстанавливаться. Сердце забилось. Когда мужчину увозили, он уже начал двигать ногами. В больнице ему поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», установили стент и спустя неделю выписали домой , — рассказывает Царикаев.

По его словам, инфаркты на тренировках случаются редко, но почти все они заканчиваются смертью. То, что на стадионе оказался врач, — просто счастливое совпадение. Обычные люди реанимировать умирающего человека просто не смогут.

Поэтому если на тренировке человек почувствовал, что с организмом происходит «что-то не то», лучше сразу ее прекратить. А тем, у кого есть проблемы с сердцем, нужно заниматься под контролем кардиолога.

Всем ли можно бегать

Как объясняет «Известиям» врач-терапевт и кардиолог Центральной клинической больницы с поликлиникой УД президента РФ Иван Ликов, бег, как и другие кардиотренировки (плавание, ходьба на лыжах), полезны для здоровых людей. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему и иммунитет, повышают выносливость.

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Однако для тех, у которых есть различные заболевания, например гипертония, ожирение или сахарный диабет, пробежки могут быть опасны. Поэтому, перед тем как выйти на беговую дорожку, таким людям нужно сначала посоветоваться с врачом и «заняться своим здоровьем» — например, нормализовать давление.

— Если у вас тахикардия и другие проблемы с сердцем, нужно сначала сходить к кардиологу, сделать эхокардиографию и суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру. Оно покажет, как сердечный ритм ведет себя во время разных активностей. Потому с аппаратом можно даже побегать, — говорит Ликов.

В целом врач советует обследоваться всем, кто хочет заняться бегом или другими тренировками, — даже если у человека нет видимых проблем. Достаточно обратиться к терапевту и кардиологу, сделать ЭКГ или пробу с физической нагрузкой — она считается более информативной.

По словам заведующего травматолого-ортопедическим отделением ФНКЦ ФМБА России, врача лечебной физкультуры и спортивной медицины Виктора Муханова, самой частой причиной смерти бегунов, даже молодых, считается гипертрофическая кардиомиопатия. Ее можно выявить на УЗИ сердца — потому лучше перестраховаться и пройти обследование.

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Также врач советует сдать биохимический анализ крови (если там повышен С-реактивный белок, это может говорить о проблемах с сосудами), проверить колени и суставы — пройти дуплексное сканирование, чтобы убедиться в отсутствии тромбов.

Держать руку на пульсе

Во время тренировок важно следить за своим состоянием. Особенно контролировать пульс , говорит Иван Ликов. Это можно делать с помощью обычного фитнес-браслета.

— Есть такое понятие, как максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС). Она рассчитывается по формуле 220 минус ваш возраст. И от этой цифры лучше не превышать 60–70%. Рассчитайте эту частоту и старайтесь укладываться в нее, — объясняет врач.

В случае если ваш пульс выше — сбавьте скорость, перейдите на шаг. То же самое нужно сделать, если почувствовали нарастающую усталость, потливость, очень сильное сердцебиение, перебои в ритме, головокружение, потемнение в глазах: это говорит о слишком сильной нагрузке на сердце. Остановитесь, отдышитесь и оцените свое самочувствие: иногда лучше прекратить тренировку.

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Если такая ситуация повторяется, нужно обратиться к врачу и вместе решить, стоит ли продолжать занятия или заменить их на что-то другое, говорит кардиолог. Людям, у которых есть лишний вес или проблемы с суставами, лучше сразу выбрать плавание: оно тоже помогает поддерживать вес в норме, развивать все группы мышц и полезно для психического и эмоционального здоровья.

Если человек только начинает тренировки и у него нет никакой подготовки, нужно делать это постепенно, наращивая время и скорость. В случае с бегом можно начать с ходьбы, затем перейти на быструю ходьбу и только потом бежать.

Силовые тренировки

Не меньше ограничений есть и у силовых тренировок в зале. Для здоровых людей, как и бег, они несут большую пользу: помогают улучшить мышечную силу и массу, ускорить обмен веществ, увеличить уровень эндорфинов, повысить настроение и улучшить качество сна, говорит врач-терапевт Цифровой клиники ВСК Алина Красикова.

Кроме того, силовые тренировки укрепляют кости, повышают их плотность и предотвращают развитие остеопороза. И хотя они не считаются кардиоупражнениями, могут улучшить работу сердечно-сосудистой системы: снизить уровень холестерина в крови, улучшить кровообращение и развить выносливость.

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Также физическая активность повышает уровень энергии, помогает справиться со стрессом и тревогой и придает уверенности в себе.

Однако силовые тренировки показаны не всем. Например, ими не стоит заниматься людям с серьезными заболеваниями сердца и других органов (по крайней мере без консультации с врачом), беременным женщинам и тем, у кого есть проблемы с суставами или травмы (правда, в этом случае можно составить индивидуальную программу).

— Если вы сомневаетесь, подходят ли силовые тренировки именно вам, лучше проконсультироваться с врачом или специалистом по физической подготовке, чтобы выбрать подходящую программу, — советует Красикова.

Спортивный чекап

Как и в случае с кардиотренировками, до начала силовых нужно пройти медицинское обследование. Особенно это касается тех людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной системой и опорно-двигательным аппаратом.

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— Проверка здоровья поможет убедиться, что вы не ставите его под угрозу во время тренировок. Кроме того, это поможет избежать травм и проблем, которые могут возникнуть из-за неправильно подобранных упражнений или перегрузки организма, — отмечает собеседница «Известий».

Если вы уже занимаетесь спортом, врач советует время от времени проводить профилактические осмотры, чтобы убедиться, что ваше состояние не изменилось в худшую сторону. В частных клиниках есть готовые наборы различных исследований для любителей спорта — спортивный чекап.

Людям, которые начинают интенсивно заниматься спортом после 25–30 лет, врачи рекомендуют пройти расширенный чекап: в него входит больше анализов, диагностика заболеваний щитовидной железы, суточный мониторинг артериального давления (СМАД) и спирометрия (метод позволяет оценить работу легких).

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Хорошее дополнение к любому чекапу — биоимпедансометрия. Это исследование позволяет оценить процентное соотношение жировой, мышечной и костной тканей и уровень воды в организме.

Во время тренировки организм всегда сообщает о своем состоянии и может давать сигналы о том, что что-то пошло не так. Это может быть боль или дискомфорт в сердце или грудной клетке, головокружение и тошнота, резкая боль в мышцах и суставах, одышка, чувство слабости или потеря сил , говорит Алина Красикова.