Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе
В результате взрыва, произошедшего в Мелитополе (Запорожская область), пострадал один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь», — добавил он.
Взрыв произошел вечером во вторник, 14 марта, в районе рынка на улице Кирова. С помощью самодельного взрывного устройства был подорван автомобиль.
Согласно предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.