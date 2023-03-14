Автомобиль взорвался в районе рынка в Мелитополе

Автомобиль взорвался в районе рынке в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил во вторник, 14 марта, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Около 18:40 в городе был слышен громкий объемный [хлопок]. <...> Причиной <...> стал взрыв автомобиля в районе рынка на улице Кирова [в Мелитополе]», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Сообщение он подкрепил первыми кадрами с места происшествия. На них видно, что взорван автомобиль, припаркованный возле гаражей. По словам Рогова, дым от горения виден во многих частях города.

По предварительным данным, сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и ущербе уточняется.

Ранее в этот день самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало рядом с автомобилем в Новой Каховке Херсонской области. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев сообщил об одном пострадавшем. Местный житель был доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Городские власти квалифицировали произошедшее как теракт.