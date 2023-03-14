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В Новой Каховке при взрыве самодельного взрывного устройства пострадал человек

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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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В Новой Каховке Херсонской области рядом с автомобилем сработало самодельное взрывное устройство, пострадал один человек. Об этом 14 марта сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, произошедшее квалифицировано как теракт.

«Сработало самодельное взрывное устройство. Спецслужбы занимаются расследованием», — цитирует Леонтьева «РИА Новости».

Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет.

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Ранее во вторник Леонтьев рассказал, что украинские власти пытаются уничтожить город, отдавая приказы военным систематически обстреливать город. Несмотря на обстрелы, в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты, подчеркнул он.

Днем ранее, 13 марта, украинские националисты выпустили 47 снарядов по Херсонской области за ночь. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Каирах и Рыбачьем.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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