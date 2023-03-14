Власти Новой Каховки обвинили ВСУ в попытках уничтожить город

Украинские власти пытаются уничтожить Новую Каховку в Херсонской области, отдавая приказы военным систематически обстреливать город. Об этом во вторник, 14 марта, заявил «РИА Новости» глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, обстрелы идут практически каждый день, украинские боевики бьют по жилым домам и центру города.

«Они пытаются уничтожить город и проживающих в нем людей, хотят, чтобы город прекратил существовать», — рассказал Леонтьев.

Он отметил, что, несмотря на обстрелы, в городе работают все службы, обеспечиваются все социальные выплаты.

Днем ранее, 13 марта, rиевский режим выпустил 47 снарядов по Херсонской области за ночь. Обстрелам подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Каирах и Рыбачьем.

При этом до 11 марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил «Известиям», что у Киева сейчас не так много боеспособных сил для предполагаемого наступления в Херсонской области. Перемещения хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются воздушной, технической и другими видами разведки, добавил он.

Херсонская область вошла в состав России наряду с Луганской и Донецкой народными республиками и Запорожской областью по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума.

Правобережная часть Херсонской области, в том числе город Херсон, с ноября 2022 года находится под контролем украинских войск.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.