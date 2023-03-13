По левобережью Херсонской области минувшей ночью киевский режим выпустил 47 снарядов. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает источник «Известий».

Ночью продолжились обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Каховке, Таврийске, Каирах и Рыбачьем.

Днем в воскресенье, 12 марта, ВСУ выпустили по населенному пункту Голая Пристань 17 снарядов из ствольной артиллерии. Еще семь снарядов попали по Старой Збурьевке, столько же по Новой Збурьевке. По населенным пунктам Солонцы и Коханы попало шесть снарядов, еще четыре — по поселку Алешки. Под удар попала гражданская инфраструктура населенных пунктов левобережья.

В общей сложности за сутки киевский режим выпустил 94 снаряда из ствольной артиллерии.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов украинских военнослужащих.

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