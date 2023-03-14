СК начал выяснять подробности смерти ребенка блогера-сыроеда в Сочи

Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи Следственного комитета (СК) РФ проведет расследование подробностей смерти месячного ребенка блогера-сыроеда Максима Лютого. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«В Сочи в рамках расследования уголовного дела следователи устанавливают обстоятельства гибели младенца. <…> По данным следствия, в связи с длительным отказом младенца от пищи и ухудшением состояния здоровья родители самостоятельно решили доставить ребенка в лечебное учреждение 8 марта текущего года, однако ребенок скончался до его доставления в лечебное учреждение», — указано в сообщении.

На данный момент следователями проводятся следственные действия по расследованию уголовного дела о причинении смерти по неосторожности младенцу (ч.1 ст.109 УК РФ). Известно, что назначена судебная медицинская экспертиза.

Ранее в этот день стало известно, что месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Лютого скончался в Сочи от истощения. По его словам, ребенок болел несколько дней, 8 марта его состояние резко ухудшилось — усложнилось дыхание, начались хрипы, младенец стал задыхаться, появились судороги. Тогда родители повезли его в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

Известно, что ребенок родился в домашних условиях 11 февраля, не под наблюдением медиков. Кроме того, родители не стали регистрировать новорожденного в органах ЗАГС, как того требует законодательство.

В социальных сетях Лютый пропагандировал сыроедение фруктов и овощей, выступал тренером в программах очищения организма. Также он называл себя сторонником праноедения — питания энергией солнца без воды.