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Новорожденный ребенок петербургского блогера-сыроеда умер от истощения

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Фото: соцсети
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Месячный ребенок петербургского блогера-сыроеда Максима Лютого скончался в Сочи от истощения. Об этом во вторник, 14 марта, «Известиям» сообщил источник.

По его словам, ребенок болел несколько дней, 8 марта его состояние резко ухудшилось — усложнилось дыхание, начались хрипы, младенец начал задыхаться, появились судороги. Тогда родители повезли его в ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства Сочи», где врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Видимых повреждений на теле младенца нет.

В ходе предварительного следствия установлено, что отец ребенка, петербуржец Максим Лютый, был ранее судим. Мать — Оксана Миронова — нигде не работала. В Сочи супруги жили с 2022 года. Также известно, что ребенок родился в домашних условиях 11 февраля, не под наблюдением медиков. Кроме того, родители не стали регистрировать новорожденного в органах ЗАГС, как того требует законодательство.

В отношении Лютого полицейскими составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Миронова отпущена домой под подписку о невыезде.

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В социальных сетях Лютый пропагандировал сыроедение фруктов и овощей, выступал тренером в программах очищения организма. Также он называл себя сторонником праноедения — питания энергией солнца без воды.

Ранее в марте следователи Ачинска Красноярского края возбудили уголовное дело после смерти четырехлетнего ребенка, которого мать с бабушкой в домашних условиях лечили от ожогов, полученных от кипятка. Малыша лечили четыре дня, после чего он умер.

Прокуратура Красноярского края поставила ход расследования уголовного дела на контроль.

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