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Пушилин заявил об ожесточенных боях в Артемовске

Пушилин: Киев не считается с потерями в Артемовске, бои идут буквально за каждый метр
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Фото: РИА Новости
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В Артемовске (украинское название — Бахмут) бои идут буквально за каждый метр, Киев не считается с многочисленными потерями. Об этом во вторник, 14 марта, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Идут ожесточенные бои буквально за каждый метр Артемовска. Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на соледарском, на артемовском направлении. По сути, своими приказами перемалывает своих же военнослужащих», — сказал Пушилин журналистам.

Он добавил, что в настоящее время не видит решений о выводе оставшихся украинских войск из Артемовска.

Самая горячая точка СВО: чем важен Артемовск для России и Украины
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В офисе президента Украины Владимира Зеленского, в свою очередь, во вторник сообщили, что прошло заседание ставки Верховного главнокомандующего Украины, на котором было принято решение продолжать удерживать город. В этот же день Зеленский заявил, что в Артемовске решается будущее Украины. Ситуацию на этом направлении он охарактеризовал как «очень жесткую и болезненную».

При этом, как отметил за несколько дней до этого командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, украинская армия может попасть в котел в Артемовске, как это было в Дебальцево в 2015 году.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что российские войска накрыли артиллерийским огнем отряд ВСУ при попытке противника отступить и покинуть Артемовск.

Артемовск расположен в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР). Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в Краматорск, Горловку и Славянск. Бои за город начались в мае 2022 года, а с октября перешли в ожесточенную фазу. Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что взятие Артемовска под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны украинских сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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