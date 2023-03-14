Эксперт спрогнозировал решение ФРС по ставке и оценил ситуацию с банками в США

На предстоящем заседании Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятно, возьмет паузу в принятии решения по изменению ставки, считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев. Об этом он рассказал «Известиям» 14 марта.

Повышение ФРС ставки может спровоцировать дополнительное рыночное давление, объяснил он.

«Инвесторы всё еще учитывают банкротство SVB (Silicon Valley Bank. — Ред.) и Signature, поэтому стресс может усугубиться», — сказал эксперт.

По его словам, рост ставки на 25 или 50 базисных пунктов вынудит рынок запустить новую переоценку стоимости активов, что может проявить финансовые проблемы и у других банков тоже.

«Вероятно, что на предстоящем в марте заседании ФРС возьмет паузу, чтобы понаблюдать за развитием ситуации. Однако макроэкономические факторы указывают на стабильность спроса. Базовая инфляция, которую отслеживает ФРС, вернулась к ускорению. Таким образом, в дальнейшем ставку продолжат поднимать», — предположил Джиоев.

В то же время аналитик отметил, что наблюдающаяся ситуация в американском банковском секторе кардинально отличается от того, что происходило в 2008 году.

«В данном случае не идет речи о коллапсе банков. Сейчас проблемы затрагивают только два банка, чьим вкладчикам власти гарантировали доступ к средствам. Это должно успокоить рынок. Программа срочного финансирования банков, созданная Федрезервом на этой неделе, поможет решить проблемы с ликвидностью у тех банков, которые сталкиваются с такой сложностью или столкнутся в дальнейшем», — добавил он.

Джиоев подчеркнул, что монетарные власти США очень быстро среагировали на сложившуюся ситуацию. Это говорит о том, что предпринимаются серьезные усилия, чтобы не распространить проблемы на все финансовые учреждения, уточнил эксперт.

«В том случае, если кризис всё-таки случится, рынок акций США способен потерять до 50%», — Джиоев.

11 марта стало известно о банкротстве в США одного из крупнейших банков Silicon Valley, он был закрыт 10 марта. Как отмечало Reuters, банкротство столь крупной кредитной организации стало первым после финансового кризиса 2008 года. 12 марта был закрыт нью-йоркский Signature Bank.

13 марта клиенты SVB получили доступ к своим средствам. В тот же день президент США Джо Байден попытался убедить граждан, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы страны.