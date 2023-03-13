Клиенты обанкротившегося банка SVB получат доступ к своим средствам 13 марта

Власти США предоставят клиентам обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB) доступ ко всем их средствам 13 марта. Об этом говорится в совместном заявлении американских Минфина, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC).

«Налогоплательщик не понесет никаких убытков, связанных с ликвидацией Silicon Valley Bank», — сказано в заявлении.

Касается это и закрытого по решению профильного органа штата 12 марта Signature Bank. Как и в случае с SVB, никакого финансового ущерба вкладчики не понесут.

Власти добавили, что сейчас предпринимаются решительные действия для защиты экономики США путем укрепления доверия населения к банковской системе.

12 марта министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что власти не рассматривают возможность выкупа обанкротившегося Silicon Valley Bank. По ее словам, нынешняя ситуация отличается от финансового кризиса 2008 года, когда правительство спасало многие банки, чтобы защитить экономику страны.

При этом администрация работает над тем, чтобы оказать поддержку вкладчикам банка.

Йеллен также подчеркнула, что крах Silicon Valley Bank не приведет к цепной реакции, так как американская банковская система «действительно безопасна, хорошо капитализирована и устойчива».

О банкротстве в США банка Silicon Valley стало известно 11 марта. Сообщалось, что организация разорилась менее чем за двое суток. После того как банк совершил неудачную операцию с ценными бумагами, вкладчики начали резко снимать средства со счетов.