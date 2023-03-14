В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ

В столице Молдавии продолжаются митинги, демонстранты требуют от правительства страны оплатить их счета за ЖКУ.

Митингующие требуют, чтобы власти республики выполнили их ультиматум, поставленный на воскресной акции, и оплатили зимние счета за коммунальные услуги. В ходе акции толпа регулярно скандирует «Долой Майю Санду!» (президент Молдавии. — Ред.).

Накануне, 13 марта, демонстранты в Молдавии начали блокировать дороги, так как правительство не ответило на их требование оплатить счета граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, представители оппозиционной партии «Шор» заблокировали дороги в Кишиневе. Группа людей встала на пешеходном переходе на бульваре Дачия.

До этого в центре Кишинева состоялся митинг «Движения для народа». Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электричество. Текст документа митингующие хотели передать исполнительной власти. Они двинулись к Дому правительства, где были остановлены полицией.

13 марта вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер заявила, что молдавская оппозиция собрала свыше 700 тыс. подписей под требованием оплатить счета за ЖКУ за три зимних месяца. Инициатором сбора подписей выступило «Движение для народа», к которому присоединилась партия «Шор» и другие объединения. По мнению авторов требования, Молдавия получила достаточно зарубежной помощи, чтобы оказать поддержку населению страны.

В Молдавии действует режим ЧП, который был установлен на фоне проблем с дефицитом газа и подорожанием энергоресурсов. 4 февраля он был продлен на 60 дней.