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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР

Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 марта заявил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области», — следует из сообщения военного ведомства.

Конашенков добавил, что потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

В районе Казачьей Лопани Харьковской области, по словам представителя Минобороны, была уничтожена украинская РСЗО «Ольха», у населенного пункта Дальнего в ДНР уничтожена РСЗО «Ураган».

Помимо этого, в населенном пункте Водяное в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады противника, добавили в министерстве.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Пречистовка (ДНР) и Успеновка Запорожской области, также сообщил Конашенков.

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Днем ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили до 150 украинских боевиков на донецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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