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ВС России уничтожили до 150 украинских боевиков на донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 150 украинских военных на донецком направлении
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Потери украинских боевиков на донецком направлении за сутки составили 150 человек, на купянском — 75. Об этом 14 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также отметил, что российские военные уничтожили четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одну противотанковую пушку МТ-12. На южнодонецком — ликвидировано до 60 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

«На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и одна самоходная гаубица «Акация», — сказал Конашенков.

На краснолиманском направлении, по его словам, за сутки ликвидировано более 95 украинских военных, а также уничтожена американская артиллерийская система М777.

Кроме того, российские системы противовоздушной за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч», добавил представитель Минобороны.

Накануне российские военнослужащие артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково Херсонской области уничтожили гаубицу «МСТА-Б» с боекомплектом.

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