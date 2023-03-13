Российские военные уничтожили две украинские гаубицы в Херсонской области

Российские военнослужащие в ночь на 13 марта артиллерийским огнем в районе населенного пункта Ромашково Херсонской области уничтожили гаубицу «МСТА-Б» с боекомплектом. Об этом сообщил «Известиям» источник в экстренных службах.

Кроме того, по данным собеседника, ликвидировано пять украинских военных, трое получили ранения различной степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Янтарное уничтожены гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом и пять украинских военных.

Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин 7 марта сообщил, что российский военный сбил украинский дрон из АК-47.

За сутки до этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия уничтожила на херсонском направлении три украинские боевые бронированные машины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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