Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Балицкий сообщил об обстрелах Запорожской АЭС со стороны Киева
Общество
ФСБ уличила жителя Ставрополья в работе на спецслужбы Украины
Политика
ГД приняла закон о прекращении гражданства Украины после подачи заявления в МВД
Общество
В Херсонской области назвали напряженной обстановку на линии соприкосновения
Мир
В Кишиневе продолжились митинги с требованием оплатить счета за ЖКУ
Общество
Минпромторг передал Минобороны список приоритетных профессий по отсрочке
Политика
Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета России
Мир
Путин заявил о давнем подогреве Западом национализма на Украине
Армия
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в районе Красноармейска в ДНР
Мир
Болгарские земледельцы выступили против поставок зерна с Украины
Политика
Путин заявил о планах расширить федеральную программу «Чистый воздух»
Культура
В театре Ленсовета постановки с участием Боярского утверждены до мая

Госдума приняла закон о наказании за незаконный экспорт оружия иностранцам

Госдума приняла закон о лишении свободы до 12 лет за незаконный экспорт оружия
0
Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госдума 14 марта приняла закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до 12 лет и штрафа в размере до 1 млн рублей за незаконную передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения.

Соответствующие поправки внесены в ст. 189 УК РФ. Они устанавливают повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, а также средств его доставки и предметов, которые могут быть использованы при создании такого вида оружия.

Ядрёный щит: Пентагон раскрыл свои планы по развитию ядерного оружия
Почему США отказываются сразу от нескольких стратегических систем вооружения

Согласно документу, за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Если преступление совершено лицом с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, деяние повлечет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Максимальное наказание предусмотрено, если преступление совершено организованной группой. В этом случае виновным грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее российская сторона заявляла, что страны Запада всё больше увязают во внутреннем кризисе, для оправдания которого они могут прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине. В начале ноября 2022 года МИД РФ призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023