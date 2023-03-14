Госдума приняла закон о наказании за незаконный экспорт оружия иностранцам

Госдума 14 марта приняла закон, предусматривающий наказание в виде лишения свободы до 12 лет и штрафа в размере до 1 млн рублей за незаконную передачу иностранцам вооружения или военной техники, которые могут использоваться для создания оружия массового поражения.

Соответствующие поправки внесены в ст. 189 УК РФ. Они устанавливают повышенные меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, а также средств его доставки и предметов, которые могут быть использованы при создании такого вида оружия.

Согласно документу, за незаконные экспорт из РФ или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Если преступление совершено лицом с использованием служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, деяние повлечет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Максимальное наказание предусмотрено, если преступление совершено организованной группой. В этом случае виновным грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Ранее российская сторона заявляла, что страны Запада всё больше увязают во внутреннем кризисе, для оправдания которого они могут прибегнуть к применению оружия массового поражения на Украине. В начале ноября 2022 года МИД РФ призвал страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. В ведомстве отметили, что со своей стороны Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.