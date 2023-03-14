США призвали Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине

США призывают председателя КНР Си Цзиньпина к прямому контакту с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 13 марта заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение (о кризисе. — Ред.), а не только от России. Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке», — сказал он на брифинге.

Как уточнил Салливан, Вашингтон пока не может подтвердить публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин проведет онлайн-переговоры с Зеленским после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве на следующей неделе.

По его словам, США надеются, что прямой контакт с украинской стороной всё же состоится. Салливан считает, что это помогло бы сбалансировать взгляды Пекина на украинский кризис.

Кроме того, в Вашингтоне рассчитывают, что прямой контакт с Киевом мог бы убедить КНР отказаться от возможной поставки России оружия и военной техники для применения в ходе специальной военной операции, добавил Салливан.

Ранее в этот день газета The Wall Street Journal написала о намерении председателя КНР Си Цзиньпина провести встречу в онлайн-формате с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предположительно, она пройдет после визита китайского лидера в Москву.

Тогда же агентство Reuters сообщило о готовящемся визите Си Цзиньпина в Москву . По информации издания, председатель КНР приедет в Россию «на следующей неделе», то есть после 20 марта. Он намерен встретиться с Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможном визите Си Цзиньпина, когда обе стороны будут готовы, однако пока ему нечем прокомментировать заявления СМИ по этому вопросу. О визите президента Сирии Башара Асада в Россию в Кремле он также пообещал проинформировать своевременно.

30 декабря президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский лидер пригласил председателя КНР посетить Москву с государственным визитом весной 2023 года.

Путин также назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с Российской Федерацией в 2023 году.