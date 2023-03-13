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WSJ сообщила о намерении Си Цзиньпина провести встречу с Зеленским

WSJ: Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским после визита в Москву
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Фото: REUTERS/Thomas Peter
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Председатель КНР Си Цзиньпин намерен провести встречу в онлайн-формате с президентом Украины Владимиром Зеленским, предположительно, она пройдет после визита китайского лидера в Москву. Об этом 13 марта сообщила газета The Wall Street Journal.

«Встречи с [президентом России Владимиром] Путиным и Зеленским, с последним из которых ее проведение планируется онлайн, указывают на намерение Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта на Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что это будет первая встреча украинского и китайского лидеров с 24 февраля 2022 года.

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О готовящемся визите Си Цзиньпина в Москву сообщило агентство Reuters ранее в этот день. По информации издания, председатель КНР приедет в Россию «на следующей неделе», то есть после 20 марта. Он намерен встретиться с Путиным.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сообщит о возможном визите Си Цзиньпина, когда обе стороны будут готовы, однако пока ему нечем прокомментировать заявления СМИ по этому вопросу. О визите президента Сирии Башара Асада в Россию в Кремле он также пообещал проинформировать своевременно.

В конце декабря прошлого года Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский лидер пригласил председателя КНР посетить Москву с государственным визитом весной 2023 года.

Путин также назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с Российской Федерацией в 2023 году.

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