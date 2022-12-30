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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил китайского коллегу с успешным проведением XX съезда Компартии и с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. Путин отметил, что под руководством господина Си лидирующая сила Компартии обеспечивает устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепляя ее позиции на мировой арене.

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«В условиях усиливающейся геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора. Наши отношения достойно выдерживают все испытания, демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться. Как мы с вами уже отмечали ранее, эти связи являются наилучшими за всю историю, представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке», — отметил президент РФ.

Он добавил, что представители сторон регулярно поддерживают активный диалог и выразил надежду на его продолжение в следующем году.

«Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, весной следующего года с государственным визитом в Москву. Это продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи по ключевым вопросам, станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», — сказал Путин.

Он указал, что невзирая на геополитические сложности, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота — по итогам года он увеличится примерно на 25%. На беспрецедентные объемы вышли поставки энергоносителей, ведется совместная работа над созданием мощностей в сфере добычи и переработки углеводородов. По итогам года Россия стала одним из лидеров по экспорту в Китай нефти, подчеркнул российский президент.

Среди достижений российско-китайского диалога Путин также упомянул поставки трубопроводного газа в Китай, объем ввозимого СПГ, значительный рост в торговле продукцией агропромышленного комплекса, реализованные проекты в сфере транспортной инфраструктуры, военно-техническое, культурное и гуманитарное сотрудничество.

Председатель КНР также отметил высокие результаты взаимной работы России и Китая в 2022 году, несмотря на экономические и политические препоны. По словам Си Цзиньпина, «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие в новую эпоху демонстрируют зрелость и стрессоустойчивость».

«Перед лицом непростой и далеко не однозначной международной обстановки мы готовы наращивать с Россией стратегическое взаимодействие, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», — сказал китайский коллега Путина.

После разговора лидеров России и Китая в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность сближением Москвы и Пекина на фоне спецоперации РФ на Украине.

Си Цзиньпин 21 декабря на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления, а Медведев назвал прошедшие переговоры полезными.

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