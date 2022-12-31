В Госдепе США обеспокоились сближением России и Китая на фоне спецоперации
В Госдепартаменте США обеспокоены сближением Москвы и Пекина на фоне спецоперации РФ на Украине. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал официальный представитель ведомства «РИА Новости».
«Пекин заявляет о нейтральности, но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в развитие связей с РФ», — поделился собеседник агентства.
Он добавил, что США внимательно следят за действиями Китая, и предупредил о возможных последствиях в результате помощи России в СВО и содействия обходу введенных западных санкций.
Ранее в этот день президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский глава государства назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. Он отметил, что Россия и Китай достойно выдерживают все испытания, являются образцом для держав в XXI веке.
Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в разговоре с «Известиями» отметил, что одной из общих целей Москвы и Пекина является отстаивание приоритетов устава ООН, так как «западные страны пытаются подменить соблюдение принципов устава некими установленными ими правилами».
5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.