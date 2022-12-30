Путин на переговорах с Си Цзиньпином назвал отношения РФ и КНР лучшими за всю историю

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу, 30 декабря, проводят переговоры по видеосвязи.

Путин назвал текущие отношения РФ и КНР лучшими за всю историю. Российский президент отметил, что Москва и Пекин достойно выдерживают все испытания, их отношения являются образцом для держав в XXI веке.

«Наши отношения <...> демонстрируют зрелость и устойчивость, продолжают динамично расширяться», — сказал Путин.

На фоне усиливающейся геополитической напряженности растет значимость партнерства России и Китая как стабилизирующего фактора, сказал Путин.

Он также упомянул, что Российская Федерация вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай и на четвертое по поставкам сжиженного природного газа.

Также Путин подчеркнул, что Москва и Пекин будут укреплять военно-техническое сотрудничество.

Кроме того, российский лидер отметил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев доложил о теплом приеме, который был ему оказан на прошлой неделе в Китае.

«Он доложил мне о <...> состоявшейся у вас с ним содержательной беседе, разговоре. В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся», — добавил Путин.

Си Цзиньпин в свою очередь указал, что Китай на фоне сложной международной обстановки готов наращивать геополитическое сотрудничество с Россией. Он отметил, что страны находятся в тесном стратегическом контакте.

Си Цзиньпин на встрече с Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления, а Медведев назвал прошедшие переговоры полезными.

Главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков в разговоре с «Известиями» отметил, что одной из общих целей Москвы и Пекина является отстаивание приоритетов устава ООН, так как «западные страны пытаются подменить соблюдение принципов устава ООН некими установленными ими правилами».