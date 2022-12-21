Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме подтвердили встречу Байдена и Зеленского 21 декабря
Мир
Медведев передал Си Цзиньпину в Пекине послание от Путина
Политика
В Кремле подтвердили оглашение послания Путина Федеральному собранию после Нового года
Происшествия
Два человека погибли при обстреле украинскими боевиками Новой Каховки
Общество
Институт Пушкина назвал слово 2022 года
Армия
Шесть украинских военнослужащих сложили оружие и сдались в плен
Происшествия
В ЛНР предотвратили диверсии украинских националистов «Кракена»
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили на донецком направлении более 80 украинских боевиков
Мир
В «Укрэнерго» сообщили о сохранении сильного дефицита мощности энергосистемы
Мир
Французский разведчик призвал прекратить недооценивать Россию
Наука
«Роскосмос» назвал попадание микрометеорита вероятной причиной ЧП на «Союзе МС-22»
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде к вечеру 21 декабря

Китаист назвал общие цели Москвы и Пекина в мировой политике

Китаист Портяков: Москва и Пекин должны отстаивать приоритеты устава ООН
0
Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из общих целей Москвы и Пекина является отстаивание приоритетов устава ООН, так как «западные страны пытаются подменить соблюдение принципов устава ООН некими установленными ими правилами». Об этом 21 декабря «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

Между ними тает лед: что глава МИД Австралии обсудит в Китае
И какие проблемы накопились в отношениях стран в последние годы

«Главное — чтобы глобальное управление базировалось на уже устоявшихся и себя оправдавших принципах. Это может касаться многих вопросов, связанных с осложнением политической ситуации. Начать с того, что мы считаем, что СВО соответствует уставу ООН и принципу права государства на защиту», — сказал он.

Также, по словам Портякова, сотрудничество РФ и Китая может затрагивать и принципы международной торговли.

«Пользуясь правилами ВТО, которая сейчас почти парализована, [страны ЕС] продавливают повышение тарифов, действуют не в рамках рыночной экономики. Все хорошо знают, что сельское хозяйство в ЕС в значительной степени субсидируется, и никто не возмущается. Тому же Китаю необязательно сельское хозяйство — целый ряд продукции, которая там производится, пытаются поставить под санкции и повышенные тарифы. По этой теме мы можем выступить единым фронтом», — пояснил он.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Си Цзиньпин отметил, что за последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями и всегда развивались здорово, стабильно и на высоком уровне. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

Си Цзиньпин и Медведев высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов. Зампред Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры полезными.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022