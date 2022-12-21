Китаист назвал общие цели Москвы и Пекина в мировой политике

Одной из общих целей Москвы и Пекина является отстаивание приоритетов устава ООН, так как «западные страны пытаются подменить соблюдение принципов устава ООН некими установленными ими правилами». Об этом 21 декабря «Известиям» сообщил главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков.

«Главное — чтобы глобальное управление базировалось на уже устоявшихся и себя оправдавших принципах. Это может касаться многих вопросов, связанных с осложнением политической ситуации. Начать с того, что мы считаем, что СВО соответствует уставу ООН и принципу права государства на защиту», — сказал он.

Также, по словам Портякова, сотрудничество РФ и Китая может затрагивать и принципы международной торговли.

«Пользуясь правилами ВТО, которая сейчас почти парализована, [страны ЕС] продавливают повышение тарифов, действуют не в рамках рыночной экономики. Все хорошо знают, что сельское хозяйство в ЕС в значительной степени субсидируется, и никто не возмущается. Тому же Китаю необязательно сельское хозяйство — целый ряд продукции, которая там производится, пытаются поставить под санкции и повышенные тарифы. По этой теме мы можем выступить единым фронтом», — пояснил он.

Ранее в этот день председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления. Си Цзиньпин отметил, что за последние 10 лет китайско-российские отношения выдержали испытание международными перипетиями и всегда развивались здорово, стабильно и на высоком уровне. Он подчеркнул, что развитие китайско-российского партнерства является долгосрочным стратегическим выбором, сделанным обеими сторонами.

Си Цзиньпин и Медведев высоко оценили состояние и перспективы отношений двух стран, обменявшись мнениями по широкому кругу вопросов. Зампред Совбеза РФ назвал прошедшие переговоры полезными.

5 декабря глава правительства России Михаил Мишустин заявил о готовности РФ и КНР вместе противостоять внешнему давлению. Он добавил, что страны должны продолжать усилия по восстановлению грузопотоков, созданию новых логистических цепочек.