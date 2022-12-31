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Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с РФ в новом году

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Фото: REUTERS/Sputnik/Yekaterina Shtukina
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках направленного президенту России Владимиру Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов и дальше поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году. Об этом 31 декабря сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

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«Готов поддерживать тесные контакты с президентом Путиным и вести наши страны к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях на благо народов двух стран», — указал он.

Ранее, 30 декабря, Си Цзиньпин и Путин встретились в режиме видеоконференции. В ходе диалога российский лидер поздравил китайского коллегу с успешным проведением XX съезда Компартии и с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. В ответ на слова российского коллеги председатель КНР отметил высокие результаты взаимной работы России и Китая в 2022 году, несмотря на экономические и политические препоны.

Позднее приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь оценил прошедшие переговоры между лидерами стран. Он отметил, что эти переговоры подвели черту под сложным 2022 годом.

После прошедшей видеоконференции лидеров России и Китая Госдепартамент США отметил, что обеспокоен сближением Москвы и Пекина на фоне проходящей спецоперации РФ на территории Украины.

Си Цзиньпин 21 декабря на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления, а Медведев назвал прошедшие переговоры полезными.

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