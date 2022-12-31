Реклама
Прямой эфир
Мир
Организатор «Евровидения» назвал решение об исключении России из конкурса тяжелым
Мир
Bloomberg сообщило о падении состояния Маска на $200 млрд
Политика
В Совфеде назвали предательством Донбасса слова Олланда и Меркель о «Минске»
Мир
В США указали на риски поставок ЗРК Patriot Украине
Мир
Король Карл III посвятил в рыцари гитариста группы Queen Брайана Мэя
Мир
Корпорация Lockheed Martin приостановила поставки истребителей F-35
Мир
Во Франции назвали закон о медиа на Украине средством укрепления нацистской диктатуры
Экономика
Эксперт объяснил снижение цен на газ теплой погодой в Европе
Мир
Матвиенко прилетела в Бразилию на инаугурацию президента Лулы да Силвы
Мир
Политик из США призвал посадить Столтенберга за поставки оружия Украине
Общество
Москвичам рассказали о дождливой и теплой новогодней ночи
Мир
В Великобритании предрекли Европе отключение электричества в 2023 году

Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Эксперт Цзя Минь: Путин и Си Цзиньпин сотрудничают друг с другом в построении справедливого и разумного миропорядка
0
Фото: TAСС/Рамиль Cитдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под сложным 2022 годом. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь.

Встреча без расстояния: Китай готов стать глобальным партнером России
Лидеры РФ и КНР обсудили будущее экономическое и военно-техническое сотрудничество

«Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом. Прошедший год был чрезвычайно необычным и важным для двух стран, — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что разделяющим одинаковые политические взгляды лидерам РФ и КНР необходимо проводить объективные, честные и глубокие переговоры для лучшего понимания друг друга. Минь отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином сложились тесные, доверительные отношения, лидеры сотрудничают друг с другом в построении справедливого и разумного миропорядка.

«Не стоит беспокоиться о том, что они нанесут друг другу удар в спину, как это делают некоторые западные лидеры», — отметил Минь.

Днем ранее Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции.

По словам российского президента, двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке. Путин сообщил также, что, невзирая на геополитические сложности, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота: по итогам года он увеличится примерно на 25%.

В ответ на слова российского коллеги председатель КНР отметил высокие результаты взаимной работы России и Китая в 2022 году, несмотря на экономические и политические препоны.

После разговора лидеров России и Китая в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность сближением Москвы и Пекина на фоне спецоперации РФ на Украине.

Си Цзиньпин 21 декабря на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022