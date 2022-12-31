Эксперт оценил переговоры Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина подвели черту под сложным 2022 годом. Об этом в субботу, 31 декабря, заявил приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» при Китайском народном университете Цзя Минь.

«Переговоры, которые лидеры провели в конце 2022 года, несомненно, стали особой заключительной чертой, проведенной под этим чрезвычайно тяжелым годом. Прошедший год был чрезвычайно необычным и важным для двух стран, — сказал он «РИА Новости».

Он подчеркнул, что разделяющим одинаковые политические взгляды лидерам РФ и КНР необходимо проводить объективные, честные и глубокие переговоры для лучшего понимания друг друга. Минь отметил, что между Путиным и Си Цзиньпином сложились тесные, доверительные отношения, лидеры сотрудничают друг с другом в построении справедливого и разумного миропорядка.

«Не стоит беспокоиться о том, что они нанесут друг другу удар в спину, как это делают некоторые западные лидеры», — отметил Минь.

Днем ранее Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции.

По словам российского президента, двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке. Путин сообщил также, что, невзирая на геополитические сложности, России и Китаю удалось обеспечить рекордно высокие темпы роста взаимного товарооборота: по итогам года он увеличится примерно на 25%.

В ответ на слова российского коллеги председатель КНР отметил высокие результаты взаимной работы России и Китая в 2022 году, несмотря на экономические и политические препоны.

После разговора лидеров России и Китая в Госдепартаменте США выразили обеспокоенность сближением Москвы и Пекина на фоне спецоперации РФ на Украине.

Си Цзиньпин 21 декабря на встрече с заместителем председателя Совбеза России, лидером партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым заявил, что Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.