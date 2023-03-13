В Кремле пообещали своевременно сообщить о визите Си Цзиньпина в Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 марта заявил, что пока ему нечего ответить на публикации СМИ о возможном визите председателя КНР в Москву на следующей неделе.

«Как правило, объявление о зарубежных официальных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, сообщим», — сказал Песков.

О визите президента Сирии Башара Асада в Россию в Кремле также пообещали проинформировать своевременно.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе.

В конце декабря прошлого года президент США Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи, в ходе которых российский глава государства пригласил председателя КНР посетить Москву с государственным визитом весной 2023 года.

Путин также назвал текущие отношения России и КНР лучшими за всю историю. В свою очередь Си Цзиньпин заявил о готовности углублять сотрудничество с Российской Федерацией в 2023 году.