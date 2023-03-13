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СМИ сообщили о планах Си Цзиньпина посетить Москву на следующей неделе

Reuters сообщил, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе
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Фото: Global Look Press/Iranian Presidency
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Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву в ближайшее время. Об этом 13 марта сообщило агентство Reuters.

По информации издания, китайский лидер приедет в Россию «на следующей неделе», то есть после 20 марта. Он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали председателя КНР, в третий раз им был избран Си Цзиньпин. Решение было единогласным. В голосовании приняли участие 2952 человека.

До этого, 1 марта, Си Цзиньпин назвал необходимым решить конфликт на Украине дипломатическим путем. По его мнению, отдельным государствам следует отказаться от попыток превратить международную систему экономических отношений в инструмент давления и вместо этого приложить усилия для поиска мирных решений.

24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию украинского кризиса. Зампостпреда КНР при ООН Дай Бин также обозначил, что основной приоритет китайских властей — прекращение огня и боевых действий.

В российском МИДе отметили, что РФ высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта и разделяет соображения Пекина.

30 декабря 2022 года Си и Путин встретились в режиме видеоконференции. В ходе диалога российский лидер поздравил китайского коллегу с успешным проведением XX съезда Компартии и с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК. В ответ на слова российского коллеги председатель КНР отметил высокие результаты взаимной работы России и Китая в 2022 году, несмотря на экономические и политические препоны.

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