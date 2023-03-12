Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Кучмы предрек катастрофу Украине из-за акций протеста в Европе
Общество
На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка длиной до 3 км
Мир
СМИ узнали о планах ФРГ закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Мир
Журналист Херш обвинил США в попытках отвлечь внимание от своего расследования о СП
Мир
Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тыс. человек
Мир
Президент Сирии освободил пострадавших от землетрясения от налогов до конца 2024-го
Мир
Митинг в Молдавии завершился ультиматумом от протестующих
Мир
Bloomberg указал на решение Индии не нарушать антироссийские санкции
Общество
Минтранс потребовал к осени поменять положение опознавательных знаков на самолетах
Мир
В Италии заявили об отсутствии обсуждения Западом отправки войск на Украину
Мир
В результате удара ВСУ по оживленному перекрестку в ЛНР погибли три человека
Общество
Открытие БКЛ в Москве увеличило число станций метро, МЦК и МЦД до 355

Детей принца Гарри не пригласили на коронацию Карла III

0
Фото: TASS/EPA/ADAM VAUGHAN
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашений на коронацию дедушки Карла III. Об этом сообщает газета Telegraph в субботу, 11 марта.

«Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию», — говорится в материале издания.

Коронация состоится 6 мая. В этот день Арчи, сыну Гарри и Меган, исполнится четыре года. Отмечалось, что пару пригласили на церемонию еще в конце прошлого года.

Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри
Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов

9 марта стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл будут носить королевские титулы принца и принцессы Сассекских.

Ранее, 5 марта, газета Daily Mail написала, что Гарри и его супруга приглашены на коронацию Карла III, несмотря на публичную критику с их стороны в адрес королевской семьи. Сам принц подтвердил, что получил письмо с приглашением, утверждает издание.

До этого, 25 февраля, стало известно, что принц Гарри может не приехать в мае на коронацию своего отца короля Карла III. Причиной такого решения могли стать скандальные мемуары «Запасной».

Газета The Sun в начале марта сообщила, что король Великобритании Карл III лишил принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа Фрогмор.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023