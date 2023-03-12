Детей принца Гарри не пригласили на коронацию Карла III

Дети принца Гарри и Меган Маркл не получили приглашений на коронацию дедушки Карла III. Об этом сообщает газета Telegraph в субботу, 11 марта.

«Дети герцога и герцогини Сассекских, принц Арчи и принцесса Лилибет, в настоящее время не приглашены на коронацию», — говорится в материале издания.

Коронация состоится 6 мая. В этот день Арчи, сыну Гарри и Меган, исполнится четыре года. Отмечалось, что пару пригласили на церемонию еще в конце прошлого года.

9 марта стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл будут носить королевские титулы принца и принцессы Сассекских.

Ранее, 5 марта, газета Daily Mail написала, что Гарри и его супруга приглашены на коронацию Карла III, несмотря на публичную критику с их стороны в адрес королевской семьи. Сам принц подтвердил, что получил письмо с приглашением, утверждает издание.

До этого, 25 февраля, стало известно, что принц Гарри может не приехать в мае на коронацию своего отца короля Карла III. Причиной такого решения могли стать скандальные мемуары «Запасной».

Газета The Sun в начале марта сообщила, что король Великобритании Карл III лишил принца Гарри и его супругу Меган Маркл коттеджа Фрогмор.