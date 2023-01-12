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Запасной выход: чем опасны мемуары принца Гарри

Гонорар автора, по некоторым данным, составил 20 миллионов долларов
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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Мемуары принца Гарри под названием «Запасной», которые стали доступны широкой публике 10 января, продолжают бить рекорды продаж в Британии. В первый день разошлись 400 тыс. копий книги, в том числе в электронной и аудиоверсии. Что нового рассказал миру о королевской семье герцог Сассекский, почему книга вызвала такой ажиотаж и как ее выход может повлиять на судьбу британской монархии — в материале «Известий».

Почему книга называется «Запасной»

Выпуск автобиографии, которая уже в названии заключает некую обиду на окружающих, органично встроился в ряд событий, происходящих в жизни Гарри в последние годы. Весь набор воспоминаний — жалобы на нелегкую принцеву судьбу и непростые отношения с родными, ну разве что кроме мамы Дианы и непререкаемого для всех авторитета, бабушки Елизаветы.

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Гарри вспоминает, что он всегда не только чувствовал себя запасным, ему дали это понять с самого раннего детства, да и в открытую так называли родители, дед и даже бабушка. «Я был тенью, опорой, планом Б. Меня вызвали в этот мир, на случай если с Вилли что-нибудь случится», — полагает он. — Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга…» В 20 лет юноша услышал историю о том, как принц Чарльз якобы сказал Диане в день его рождения: «Чудесно! Теперь вы дали мне наследника и запасного — моя работа сделана. Шутка».

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Все это не могло не сказаться на отношениях с братом-наследником и не слишком заботливым отцом. Он признается, что встречи с ними чаще всего заканчиваются перепалками. С рассказа об одной из таких ссор, случившихся после похорон деда Филиппа, и начинается повествование.

«Я поклялся, что эта встреча не превратится в очередной спор. Но я быстро понял, что дело не во мне. У Па и Вилли были свои роли, и они были готовы к бою. Каждый раз, когда я отваживался на новое объяснение, начинал новую мысль, один или оба прерывали меня. Вилли особенно не хотел ничего слышать…» — сообщает Гарри.

Запасной выход
Принц Гарри и принц Уильям

Принц Гарри и принц Уильям

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Еще один эпизод связан с ссорой братьев из-за Меган — Уильям обвинил ее в грубости и излишней резкости. Череда взаимных оскорблений переросла в драку — Гарри утверждает, что брат схватил его за шиворот, а потом повалил на пол, где стояла собачья миска. «Осколки вонзились в меня», — рассказывает принц и добавляет, что увидев травмированного возлюбленного Меган очень расстроилась, а брат потом извинялся.

Награда для героя

Вызвать максимум сочувствия к автору и подогреть покупательский ажиотаж должен рассказ об арктической экспедиции, в которой Гарри отморозил не только лицо и уши, но и репродуктивный орган. Ему принц уделяет большое внимание, в подробностях рассказывая о повреждениях, собственных ощущениях и методах лечения.

Запасной выход
Принц Гарри на службе в Афганистане

Принц Гарри на службе в Афганистане, 2012 год

Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Ministry of Defence

Рассказ о еще одном героическом эпизоде в биографии автора уже вызывает опасения за его жизнь. Принц признался, что во время службы в Афганистане, где он пилотировал вертолет Apache, ему пришлось убить 25 бойцов «Талибана» (запрещено в РФ). Высокопоставленный представитель правящего в Афганистане движения заявил, что откровения британца необходимо рассматривать в суде, так как речь идет о преступлениях против человечности. А эксперты полагают, что воспользоваться ситуацией и устранить принца может какая-то третья заинтересованная сторона.

Чего хочет Меган

По информации британских СМИ, гонорар автора мемуаров составил 20 млн долларов. Надо сказать, что после отречения в 2020 году от обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в США герцог и герцогиня Сассекские заключили множество выгодных контрактов и совсем не бедствуют, борьба за настоящие демократические ценности приносит свои плоды.

И кто из супругов страдает сильнее — большой вопрос. С самого момента появления Меган среди членов королевской семьи не прекращается обсуждение расовых предрассудков, что красной нитью проходит через все проекты, запущенные при участии этого дуэта. В мемуарах Гарри рассказывает, что из-за всех переживаний, связанных с неприятием родственников и неудачами в судебных тяжбах с журналистами из-за разглашения подробностей частной жизни Меган испытала сильнейший стресс и даже лишилась ребенка.

Запасной выход
Принц Гарри и Меган Маркл со своим сыном Арчи в Виндзорском замке

Принц Гарри и Меган Маркл со своим сыном Арчи в Виндзорском замке, Великобритания, 8 мая 2019 года

Фото: ТАСС/Zuma

«Мы покинули госпиталь с нашим нерожденным ребенком в маленьком пакетике. Мы пошли в секретное место, которое знали только мы. Пока Меган плакала, я своими руками выкопал небольшую ямку под растущим деревом-баньяном и мягко уложил в землю пакет», — сообщает Гарри.

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Почему мемуары вызвали скандал

Автобиография еще до выхода в свет стала причиной отстранения герцога Сассекского от участия в официальной церемонии коронации его отца, короля Великобритании Карла III. Местные СМИ пишут, что если принц и решит посетить мероприятие, ему придется довольствоваться ролью обычного гостя. Герцогов, которые по сценарию традиционно преклоняют колени перед монархом, отдавая ему дань уважения, будет представлять только Уильям.

Скандальное поведение принца и его супруги Меган Маркл и их непростые отношения с родственниками не только не добавляют популярности королевской семье внутри страны, но и могут поставить под сомнение само дальнейшее существование британской монархии. Местные СМИ уже раскритиковали книгу, от Букингемского дворца никакой реакции пока не последовало. А перед этим был ряд скандальных интервью о притеснениях Сассекских в королевской семье, выход последнего сезона сериала «Корона», напомнивший об отвратительном отношении Чарльза к Диане, и документальный сериал «Гарри и Меган», который в принципе можно было и не смотреть — ничего нового зрителям там не сообщают.

Запасной выход
Король Карл III, принц Уильям и принц Гарри на похоронах Елизаветы II

Король Карл III, принц Уильям и принц Гарри на похоронах Елизаветы II, сентябрь 2022 года

Фото: ТАСС/Zuma

Если Елизавета II была непререкаемым авторитетом в Соединенном королевстве, то ее сын похвастаться активной поддержкой подданных не может. Мало того, что ему до сих пор не простили ситуацию с Дианой, он в принципе никогда не пользовался народной любовью, а после женитьбы на любовнице Камилле Паркер-Боулз, в отношениях с которой он отвел себе роль тампона, многие его и вовсе возненавидели. Кроме того, он очень долго ждал восшествия на трон и успел состариться. В королевстве продолжает расти число сторонников перехода к республиканской форме правления — во многих странах уже заговорили о необходимости референдумов.

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