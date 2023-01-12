В МГИМО указали на опасность для принца Гарри после признания в убийствах талибов

Принцу Гарри стоит опасаться за свою жизнь после слов об убийствах бойцов «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом 12 января «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Ранее в британских СМИ были опубликованы выдержки из автобиографии принца «Запасной». В книге Гарри, в частности, рассказал, что убил 25 бойцов «Талибана» в Афганистане, где пилотировал вертолет Apache во время военной службы.

Позднее в передаче The Late Show принц Гарри заявил об искажении слов об убитых талибах. Он подчеркнул, что самая опасная ложь, которую распространяли СМИ, состоит в том, что принц якобы хвастался числом убитых в Афганистане людей.

Политолог Зудин отметил, что Гарри стоит опасаться за свою жизнь после подобных высказываний. При этом он высказал мнение, что скорее «свести счеты» с принцем могут не сами талибы, а кто-то другой, воспользовавшись ситуацией.

«Талибы — правящая сила в Афганистане. Несмотря на то что принц Гарри сделал крайне неприятное для них заявление, они сторона, которая руководствуется целесообразностью. А вот кто-то другой может попробовать свести счеты с принцем Гарри, рассчитывая на то, что всё свалят на талибов. Этот вариант мне кажется более опасным для Гарри, чем обычная травильная месть талибов», — заявил Зудин.

7 января газета Daily Mail сообщила, что принца Гарри исключили из церемонии коронации короля Великобритании Карла III. Причиной тому стали мемуары принца.

Официально королевская семья пока не комментировала мемуары Гарри, однако, по данным источника издания, Уильям находится в ярости из-за этой книги и одновременно опечален ее содержанием. Сообщалось, что, в частности, в книге принц Гарри рассказал, как подвергся нападению со стороны своего старшего брата в 2019 году.