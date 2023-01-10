«Запасной» вышел: о чем принц Гарри рассказал в своих мемуарах

Громкое интервью у Опры Уинфри, сериал на Netflix, теперь автобиография. 10 января в продажу, в том числе и в онлайн-формате, поступили мемуары принца Гарри под названием Spare (с англ. «Запасной»). Шума книга наделала еще до официального выхода — несколько экземпляров раньше времени оказались в магазинах Испании. Случайно ли — вопрос. Но в итоге мемуары попали в СМИ, и те успели опубликовать несколько отрывков. «Известия» изучили текст, чтобы разобраться, о чем еще впервые поведал герцог Сассекский.

Любимый брат — заклятый враг

Сложные отношения внутри королевской семьи — уже ни для кого не секрет. Несколько лет назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл даже отказались от своих полномочий. Рассказ младший сын принцессы Дианы начинает с эпизода после похорон дедушки — принца Филиппа. Тогда, рассказывает Гарри, он договорился о тайной встрече со старшим братом и отцом, чтобы обсудить положение вещей. Тем более его мать хотела мира в семье. Но встреча закончилась ссорой.

Запасной вышел Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

«Я поклялся, что эта встреча не превратится в очередной спор. Но я быстро понял, что дело не во мне. У Па и Вилли (Карл III и принц Уильям. — «Известия») были свои роли, и они были готовы к бою . Каждый раз, когда я отваживался на новое объяснение, начинал новую мысль, один или оба прерывали меня. Вилли особенно не хотел ничего слышать. <…> Стало так жарко, что Па поднял руки: достаточно!» — говорится в книге.

«Запасной» наследник

Еще одно воспоминание — о том, какие спальни были у братьев в одной из резиденций. У Уильяма — большая с двуспальной кроватью и видом во двор, а вот у Гарри — не такая роскошная. Он признается, что не задавался вопросом «Почему?», ведь он был младшим наследником — «запасным».

«Это было сокращением, которое часто использовали папа, мама и дедушка. И даже бабушка! «Наследник» и «запасной» — в этом не было суждений, но и не было двусмысленности. Я был тенью, опорой, планом Б. Меня вызвали в этот мир, на случай если с Вилли что-нибудь случится. <…> Почки, возможно. Переливание крови. Кусочек костного мозга. Всё это было ясно дано мне понять с самого начала жизненного пути и впоследствии регулярно подкреплялось . Мне было 20, когда я впервые услышал историю о том, что папа якобы сказал маме в день моего рождения: «Чудесно! Теперь вы дали мне наследника и запасного — моя работа сделана. Шутка».

Камилла на пути к престолу

Не обделил вниманием сын принцессы Дианы и мачеху — Камиллу Паркер-Боулз. В книге сказано, что они с братом не были против отношений отца, но просили его не жениться на пассии. Они опасались внимания прессы и сравнений ее с погибшей матерью. Кроме того, Гарри заявил, что Камилла принесла его в жертву своей PR-кампании.

Запасной вышел Фото: Global Look Press/Pool

«Вскоре после наших с ней частных встреч на высшем уровне она начала играть в долгую игру, кампанию, направленную на брак, и в конечном итоге — на корону. (Мы предположили, что с папиного благословения.) Повсюду, во всех газетах, стали появляться истории о ее личной беседе с Вилли, истории, содержащие очень точные подробности, ни одна из которых, разумеется, не исходила от Вилли. <…> А утечке информации явно способствовал новый пиарщик, которого Камилла уговорила Па нанять».

Мог лишиться ушей

Когда Гарри служил в Ираке, говорится в мемуарах, он был в серьезной опасности . О его нахождении там узнали боевики и передали привет.

«По словам лидера иракских повстанцев, у них были на меня планы. Они собирались меня похитить, а потом уже решить, что сделать со мной дальше — пытать, требовать выкуп или убить. Но затем, несмотря на намеченный план, главарь пообещал, что «симпатичный принц вернется к бабушке без ушей».

Тогда в целях безопасности Гарри пришлось отозвать со службы, из-за чего, как он сам признается в автобиографии, у него начались проблемы с алкоголем.

«Было очевидно, что я слишком много пью. Я помню, как проснулся утром лицом в подушке. А моя голова ощущалась так, будто бы она не была прикреплена к моей шее. Да, я выпивал и веселился, но параллельно с этим я боролся с гневом и чувством вины, что я не на войне, что я не со своими сослуживцами. Я не мог с этим справиться».

Карта для тату

Герцога Сассекского связывают теплые отношения с африканской Ботсваной. Он не раз посещал ее. Однажды он даже едва не сделал татуировку, посвященную этой стране, но в итоге его отговорили.

«Я думал и думал… Что для меня важно, священно? Конечно, Ботсвана.

Запасной вышел Фото:TASS/EPA/DOMINIC LIPINSKI

Я видел татуировочный салон ниже по улице. Я надеялся, у них есть хороший атлас с четкой картой Ботсваны», — вспоминает в книге Гарри свои мысли в тот момент.

Панические атаки

Принц откровенно признается и в собственных психологических проблемах. По его словам, в 2013 году — в том числе из-за назойливого внимания прессы — у него начались панические атаки, он стал бояться публичных выступлений и был вынужден ходить к психотерапевту.

«Паника обычно начиналась, когда я утром надевал костюм. Странно, это был мой триггер: официальный костюм. Когда я застегивал пуговицы на рубашке, я чувствовал, как у меня растет кровяное давление . Когда я завязывал галстук, в моем горле появлялся ком. Когда я надевал пиджак и завязывал шнурки, пот тек по моим щекам и спине».

Пил водку в Антарктике

Есть в книге и упоминание о гостеприимстве русских. В мемуарах описан эпизод, когда внук королевы Елизаветы, путешествуя по Антарктике, посетил российскую станцию.

Фото: meteorf.gov.ru

«Я прилетел в Антарктику и приземлился на исследовательской станции «Новолазаревская» в маленькой деревушке. Те несколько суровых людей, что жили здесь, были чудесными хозяевами. Они приютили меня, кормили, а супы были бесподобны. Мне всё было мало. Наша команда провела здесь неделю или две, плотно питаясь и готовясь к походу. И, конечно же, мы пили водку».

Похоронил неродившегося ребенка

Конфликты в семье и судебные разбирательства с журналистами, говорится в книге, заставили супругу Гарри Меган Маркл испытать сильнейший стресс. В результате у нее случился выкидыш.

«Мы покинули госпиталь с нашим нерожденным ребенком в маленьком пакетике. Мы пошли в секретное место, которое знали только мы. Пока Меган плакала, я своими руками выкопал небольшую ямку под растущим деревом-баньяном и мягко уложил в землю пакет».

Запасной вышел Фото: Global Look Press/I-Images

Последние слова Елизавете

В эпилоге внук королевы Елизаветы вспоминает слова, которые сказал ей, когда пришел проститься. Гарри прилетел в Шотландию уже после смерти бабушки.