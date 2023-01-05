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Принц Гарри в своих мемуарах рассказал о нападении брата Уильяма

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Фото: Global Look Press/Ian Jones/Exclusivepix Media
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Британский принц Гарри рассказал в своей автобиографической книге «Запасной», как подвергся нападению со стороны своего старшего брата принца Уильям в 2019 году. Об этом пишет газета The Guardian.

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По словам Гарри, это произошло в 2019 году в столице Великобритании. Уильям пришел к нему, чтобы обсудить натянутые отношения с женой Гарри — Меган Маркл. Он назвал ее грубой и резкой, из-за чего между братьями сначала возникла перепалка. А после того как младший из братьев обвинил старшего в отсутствии поддержки, «разъяренный» Уильям напал на него — схватил за воротник и повалил на пол.

«Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я пролежал там какое-то время, ошеломленный, затем встал и сказал ему, чтобы он убирался», — приводит The Guardian отрывок из мемуаров Гарри.

После этого, по его словам, Уильям извинился перед младшим братом.

По информации издания, книгу принца Гарри «Запасной» выпустят на будущей неделе. Его мемуары «возможно, вызовут ярость в британской королевской семье», говорится в статье.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что королевская семья отвернулась от них, когда почувствовала рост популярности Маркл. Об этом они рассказали в вышедшем 8 декабря на американской стриминговой платформе Netflix документальном мини-сериале об их жизни.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. Он состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, сериал начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

До этого, 23 сентября, СМИ сообщили, что принц Гарри поссорился со своим отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

В январе 2020 года принц Гарри и его жена заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.

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