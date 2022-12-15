Принц Гарри назвал популярность Маркл причиной раздора в королевской семье

Герцог и герцогиня Сассекские — британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что королевская семья отвернулась от них, когда почувствовала рост популярности Маркл. Об этом они рассказали в вышедшем 8 декабря на американской стриминговой платформе Netflix документальном мини-сериале об их жизни.

По словам принца Гарри, Маркл впервые «почувствовала угрозу» в ноябре 2018 года, когда она вместе с другими членами семьи посетила мероприятие в честь Дня памяти.

Как пишет «Газета.Ru», в тот день всё внимание прессы было сосредоточено на герцогине Сассекской, она была шокирована, когда увидела свою фотографию на обложке газеты Telegraph на следующее утро.

Как утверждает знакомая Маркл Люси Фрейзер, оказанный герцогине Сассекской прием встревожил Букингемский дворец.

«Проблема в том, что, когда кто-то женится, кто-то должен быть актером второго плана. Затем он крадет внимание или делает работу лучше, чем человек, который был рожден для этого. Это расстраивает людей», — цитирует принца Гарри издание Page Six.

Премьера сериала состоялась 8 декабря. Он состоит из шести эпизодов. Как писало агентство Bloomberg, сериал начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива».

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

До этого, 23 сентября, СМИ сообщили, что принц Гарри поссорился со своим отцом, королем Карлом III, и братом, принцем Уэльским Уильямом. Он был недоволен тем, что Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

В июне стало известно, что итоги независимого расследования, проведенного по возможной травле в отношении Меган Маркл в Букингемском дворце, о которой она заявила в интервью журналистке Опре Уинфри в марте 2021 года, не будут опубликованы. Отмечалось, что такое решение было принято, чтобы не провоцировать новый виток напряженности в отношениях между герцогами Сассекскими и старшими членами королевской семьи Великобритании.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.