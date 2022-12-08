Netflix выпустил документальный сериал о принце Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали героями нового документального сериала, премьера которого 8 декабря состоялась на американском стриминговом сервисе Netflix, несмотря на сообщение в октябре о том, что его показ будет перенесен.

Сериал, о противоречивом содержании которого говорили еще в период съемок, состоит из шести эпизодов и начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива», пишет Bloomberg.

Отмечается, что все интервью, которые стали основой для сериала, были даны до августа 2022 года. Они вошли в первые три серии проекта, которые должны стать «самыми разоблачительными». Последующие же эпизоды, которые создатели снимали сами, Гарри и Меган комментировать отказались.

Для того чтобы фильм вышел в свет, принц Гарри и его жена заключили выгодную сделку на сумму более £100 млн с сервисом Spotify, после того как в 2020 году ушли с поста старших членов королевской семьи из-за семейных разногласий.

В трейлере к сериалу Гарри предупреждал: «Мы знаем всю правду», рассказал об «иерархии в семье», «грязной игре», «утечке информации» и «подставных историях».

18 октября сообщалось, что Netflix решил отложить на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Планировалось, что фильм появится на платформе в декабре 2022 года, но официально дата релиза не называлась. Позднее стало известно, что эпизоды всё же будут показаны 8 и 15 декабря. Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намеревались внести несколько правок в фильм.

25 октября стало известно, что новый король Великобритании Карл III намерен изменить британский закон, чтобы принц Гарри и принц Эндрю не имели права заменять короля во время его болезни или пребывания за границей. Предполагалось, что Карл III может расширить список заместителей по своему усмотрению, включив в него другого своего брата, графа Уэссекского Эдварда, и сестру принцессу Анну.

28 сентября стало известно, что принц Гарри и его жена были понижены в ранге членов королевской семьи. На официальном сайте королевской семьи в разделе о членах семьи Гарри и Маркл опустились почти в самый конец списка.

7 марта 2021 года в интервью телеканалу CBS Маркл рассказала, что у некоторых членов королевской семьи были опасения из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына пары. Маркл не стала называть имен, чтобы не нанести «серьезного ущерба», и добавила, что об этом ей рассказал супруг.

В январе 2020 года герцог и герцогиня Сассекские заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. После долгих обсуждений они получили это право, несмотря на разочарование ныне покойной королевы Елизаветы II.