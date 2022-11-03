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Netflix продлил «Песочного человека» на второй сезон

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Фото: Netflix
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Американский стриминговый сервис Netflix продлил сериал «Песочный человек» на второй сезон. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил портал The Deadline.

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Информацию о продолжении шоу также подтвердили в Netflix, опубликовав на странице сервиса в соцсети тизер с подписью: «Сон продолжается».

Премьера первого сезона экранизации комикса Нила Геймана состоялась в августе. За первую неделю показа пользователи сервиса смотрели шоу более 69 млн часов, вторую — свыше 127 млн часов, отмечает телеканал «360».

10-серийный первый сезон был основан на первых 16 выпусках комикса (всего их 75).

В настоящее время не раскрывается количество эпизодов и подробности сюжета второго сезона. Известно лишь, что предстоящие эпизоды будут «адаптированы из нескольких графических романов The Sandman».

Во втором сезоне сыграют: Бойд Холбрук, Паттон Освальт, Вивьен Ачимпонг, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Дженна Коулман, Дэвид Тьюлис, Стивен Фрай и другие, сообщает «Газета.Ru».

30 октября британский актер Генри Кавилл заявил об уходе из сериала «Ведьмак» от Netflix. На съемочной площадке в четвертом сезоне его заменит австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов. Кавилл высказал уверенность в том, что он справится с перевоплощением в ведьмака, пишет сайт kp.ru.

18 октября стало известно, что Netflix отложил на следующий год премьеру документального фильма о принце Гарри и Меган Маркл. Планировалось, что фильм появится на платформе в декабре 2022 года, но официально дата релиза не называлась. Также сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл намерены внести несколько правок в фильм, пишет НСН.

В июле пресс-служба Netflix сообщила, что компания в сотрудничестве с Microsoft создаст бюджетную версию своего стримингового сервиса. Речь идет о «новом, более дешевом плане подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы». В компании выразили надежду, что новый вариант предоставит подписчикам больше выбора, отмечает RT.

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