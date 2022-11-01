Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак»

Британский актер Генри Кавилл заявил об уходе из сериала «Ведьмак» от Netflix. Об этом актер сообщил на своей странице в Instagram (принадлежат компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Мое путешествие в качестве Геральта из Ривии было наполнено как монстрами, так и приключениями, и, увы, я сложу свой медальон и мечи в четвертом сезоне», — приводит слова актера телеканал «360».

Его место в шоу займет австралийский актер Лиам Хемсворт — младший брат актеров Люка и Криса Хемсвортов. Кавилл высказал уверенность в том, что он справится с перевоплощением в ведьмака.

Сам Хэмсворт в соцсетях подтвердил получение новой роли и признался, что является поклонником «Ведьмака». Он добавил, что гордится возможностью исполнить эту роль, пишет Life.ru.

Лиам Хемсворт известен по ролям в картинах «Принцесса слонов», «Голодные игры», «Самая опасная игра», «День независимости: Возрождение», пишет REGNUM.

Как отмечает сайт kp.ru, Генри Кавилл играл Геральта из Ривии на протяжении трех сезонов. Вероятной причиной такого решения Кавилла стало его возвращение во вселенную DC в качестве супермена. Сам актер никак не объяснил свой выбор.

Большинство поклонников сериала «Ведьмак» оказались разочарованы произошедшей заменой. Кое-кто и вовсе заявил, что такое решение стало «самым большим провалом в истории телевидения», отмечает RT. Многие зрители заявили, что не станут продолжать смотреть сериал без участия Генри Кавилла. Нашлись и те, кто считает, что сериал о ведьмаке не станет хуже с приходом нового актера.

В 2020 году был анонсирован спин-офф сериала — «Ведьмак: Происхождение». Действие в нем развернется за 1,2 тыс. лет до событий основного проекта. Тогда в результате магического катаклизма стерлись границы миров монстров, людей, эльфов и других фантастических рас. Премьера мини-сериала запланирована на 25 декабря 2022 года. Сериал получил название The Witcher: Blood Origin («Ведьмак: Происхождение»), пишет НСН.

«Ведьмак» стал популярен во всем мире после выхода компьютерной игры, посвященной приключениям Геральта из Ривии, отмечает телеканал «Звезда».

5 октября разработчики анонсировали семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака».

В июле сообщалось, что съемки третьего сезона телесериала «Ведьмак» были приостановлены из-за болезни Кавилла. Премьера продолжения «Ведьмака» от Netflix должна состояться в следующем году.