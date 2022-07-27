Съемки третьего сезона «Ведьмака» сорвались из-за болезни актера Кавилла

Съемки третьего сезона телесериала «Ведьмак» приостановлены из-за болезни актера Генри Кавилла. Он является исполнителем главной роли и играет Геральта из Ривии. Кавилл заболел коронавирусом, отмечалось на сайте издания Redanian Intelligence 26 июля.

Перерыв в съемках должен был завершиться на прошедших выходных. Но в понедельник, 25 июля, появилась информация о болезни артиста.

По информации Redanian Intelligence, команда вернется к съемкам в последних числах июля либо в начале августа. Третий сезон по плану должен быть отснят к сентябрю, пишет «Газета.Ru».

Премьера продолжения «Ведьмака» от Netflix должна состояться в следующем году.

В декабре прошлого года шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрих рассказала, что второй сезон сериала пришлось целиком снимать в Великобритании из-за пандемии COVID-19. Первый сезон снимался в пяти странах, на второй были точно такие же планы изначально.

«Ведьмак» — американо-польский фэнтезийный сериал, который снимается по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского. В основе сюжета «Ведьмака» лежит поиск своего места главного героя Геральта в мире, где люди порой оказываются более жестокими, чем чудовища, которых он убивает. Премьера состоялась 20 декабря 2019 года.