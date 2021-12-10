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Шоураннер «Ведьмака» рассказала о съемках второго сезона сериала

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Второй сезон «Ведьмака» пришлось целиком снимать в Великобритании. Вынужденная мера связана с пандемией, сообщила «Известиям» в эксклюзивном интервью шоураннер сериала Netflix «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрих.

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Первый сезон снимался в пяти странах, на второй были те же планы, но из-за локдауна вся съемочная группа оказалась невыездной. Пришлось всё переносить в Соединенное Королевство. Только часть сцен удалось снять коптером в Исландии и потом на компьютере смонтировать их с материалом в Британии.

«Никогда прежде мы не работали в таких условиях и не были к ним готовы, — рассказывает Хиссрих. — Нужно было, чтобы всё было стопроцентно безопасно. Все в масках, везде санитайзеры, социальная дистанция, всё бесплатно для всех, кто работает на проекте. Всё хорошо, но как снимать, например, сцены вечеринок, где в кадре несколько актеров? Это же вроде нарушение всех норм. Съемочная группа порядка 400 человек — как их всех ежедневно тестировать, чтобы не допустить заражения? Как изолировать друг от друга людей максимально? Ведь понятно же, что кто-то обязательно заболеет, и как сделать так, чтобы он даже при этом не сумел никого заразить? Мы же не можем потом заново набирать команду и актеров! На нас вдруг свалился миллион новых проблем в придачу к старым, и все они требовали немедленных решений».

Хиссрих также рассказала, что локдаун поставил саму идею второго сезона под вопрос. Среди творческого коллектива периодически возникали предположения, что этот проект вообще не будет реализован. Особенно это убеждение крепло, когда приходилось останавливать производство, потому что на площадке оказывались заболевшие.

Подробнее в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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