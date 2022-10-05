Разработчики анонсировали семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»

Студия CD Projekt RED анонсировала семь новых игр во вселенных Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»

Польская студия CD Project RED анонсировала сиквел игры Cyberpunk 2077, а также три проекта по «Ведьмаку» и другие игры. Об этом говорится в соцсетях студии 4 октября.

Новые проекты пока носят кодовые названия. Так, продолжение Cyberpunk 2077 получило временное название Orion. Срок выпуска новой части пока не раскрывается. Разработчики также напомнили о сюжетном дополнении для игры под названием Phantom Liberty, которое выйдет в 2023 году, отмечает «Газета.Ru».

Также студия анонсировала новую трилогию по вселенной «Ведьмака». Разработка первой игры новой саги с кодовым названием Project Polaris ведется на движке Unreal Engine 5.

Еще один проект по вселенной «Ведьмака» получил кодовое название Canis Majoris. Это будет крупная RPG от сторонней студии, которая никак не связана с новой трилогией, сообщает сайт kp.ru.

Проект Sirius — это еще одна игра по «Ведьмаку», отличаться от других частей будет тем, что в нее включат многопользовательский геймплей, кампанию с квестами и сюжетом, пишет «Ридус».

Также студия анонсировала неизвестный новый проект, который создается с нуля.

В сентябре издатель и разработчик компьютерных игр Ubisoft представил первый трейлер компьютерной игры Assasin's Creed Mirage. Сообщается, что новая часть франшизы будет выпущена в 2023 году.