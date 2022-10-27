СМИ узнали о планах Карла III лишить принцев Гарри и Эндрю статуса заместителей

Карл III намерен изменить британский закон, чтобы принц Гарри и принц Эндрю не имели права заменять короля во время его болезни или пребывания за границей. Об этом 25 октября написала газета Daily Mail.

Согласно Закону о регентстве 1937 года, супруг или супруга монарха, а также первые четыре взрослых в порядке наследования могут заменить его при выполнении определенных задач, в частности подписания официальных документов во время его отсутствия.

В случае Карла III заместителями являются королева-консорт Камилла, его сыновья принц Уэльский Уильям и герцог Сассекский Гарри, брат короля герцог Йоркский Эндрю и племянница Карла III принцесса Беатрис.

«Министры и высокопоставленные дворцовые чиновники в настоящее время завершают разработки по устранению любой будущей перспективы участия герцогов Сассекского или Йоркского в государственных делах в отсутствие короля», — говорится в материале.

Издание предположило, что Карл III может расширить список заместителей по своему усмотрению, включив в него другого своего брата, графа Уэссекского Эдварда, и сестру принцессу Анну.

Отмечается, что изменение закона может произойти в ближайшие несколько недель.

Ранее, 23 сентября, стало известно, что принц Гарри отказался от ужина с отцом и братом, после того как его супруге Меган Маркл запретили присоединиться к королевской семье и проститься с королевой Елизаветой II после ее смерти в шотландском Балморале.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании назначена на 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве.