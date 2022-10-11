Названа дата церемонии коронации Карла III

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве. Об этом говорится 11 октября в сообщении пресс-службы Букингемского дворца в Twitter.

Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

«В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой]. Коронация будет отражать как ту роль, которую монархия играет сегодня, так и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях», — добавили в пресс-службе.

Дальнейшие подробности церемонии будут оглашены позже.

Ранее, 5 октября, в Букингемском дворце опровергли сообщения СМИ о том, что коронация короля Карла III пройдет 3 июня, заявив, что они являются «чистой спекуляцией». Источники Evening Standard издания заявили, что день коронации не был согласован, и такая информация должна быть принята «с огромной долей скептицизма».

21 сентября британская газета Daily Mirror сообщала, что король намерен упростить церемонию коронации из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III. 16 сентября новый король с членами семьи провел традиционное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долго правящим и старейшим монархом в истории Великобритании.