Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму введен «желтый» уровень террористической опасности
Мир
В столице Уганды зафиксирована первая смерть от Эболы в рамках новой вспышки
Мир
В Белоруссии объяснили проведение учений осложнением военно-политической ситуации
Мир
Замгенсека ООН Гриффитс посетит РФ для обсуждения зерновой сделки
Авто
Chery начал продажи в России кроссовера Omoda C5
Мир
Гросси отметил важность контактов с Путиным для безопасности ядерных объектов
Общество
Внук Пугачевой пересек границу России пешком
Армия
Рогов заявил об уничтожении 30 украинских боевиков в Запорожской области
Общество
Патриарх Кирилл вернулся к работе после перенесенного COVID-19
Мир
ЕС ежедневно импортирует российские нефть и газ на €260 млн
Наука
В Испании провели первую пересадку кишечника от умершего человека
Общество
Верховный суд РФ отменил штраф за продажу поддельной сумки Dior
Сюжет:

Названа дата церемонии коронации Карла III

Букингемский дворец: церемония коронации Карла III состоится 6 мая 2023 года
0
Фото: REUTERS/Russell Cheyne
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Торжественная церемония коронации нового короля Великобритании Карла III состоится 6 мая 2023 года и будет проходить в Вестминстерском аббатстве. Об этом говорится 11 октября в сообщении пресс-службы Букингемского дворца в Twitter.

Ставка короля: что ждет британскую монархию с уходом Елизаветы II
На престол взошел Карл III, который не пользуется популярностью у подданных

Коронацию проведет духовный глава церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

«В ходе церемонии Его Величество будет коронован вместе с королевой-консортом [Камиллой]. Коронация будет отражать как ту роль, которую монархия играет сегодня, так и видение будущего, но при этом будет основываться на давних парадных традициях», — добавили в пресс-службе.

Дальнейшие подробности церемонии будут оглашены позже.

Ранее, 5 октября, в Букингемском дворце опровергли сообщения СМИ о том, что коронация короля Карла III пройдет 3 июня, заявив, что они являются «чистой спекуляцией». Источники Evening Standard издания заявили, что день коронации не был согласован, и такая информация должна быть принята «с огромной долей скептицизма».

21 сентября британская газета Daily Mirror сообщала, что король намерен упростить церемонию коронации из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

20 сентября в Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги.

Королева Великобритании скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III. 16 сентября новый король с членами семьи провел традиционное траурное бдение у гроба с телом Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долго правящим и старейшим монархом в истории Великобритании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022